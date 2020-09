Como obter fundos virtuais do Zoom funcionando no Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Zoom finalmente adicionou fundos virtuais ao Android - mas parece haver um porém.

A atualização mais recente (atualmente versão 5.3.52640.0920) adiciona uma série de novos recursos, incluindo a capacidade há muito solicitada de alterar um plano de fundo para uma imagem. No entanto, parece não funcionar em todos os dispositivos Android.

Aqui, explicamos como fazer com que fundos virtuais funcionem em seu dispositivo Android e por que alguns de vocês podem não conseguir.

- Primeiro, baixe a versão mais recente do Zoom na Google Play Store ou atualize seu aplicativo atual para a versão mais recente (5.3.52640.0920, lançado em 21 de setembro de 2020).

- Inicie e verifique qual versão está usando em Configurações> Sobre.

- Você também pode tocar na caixa Versão para verificar se possui a compilação mais recente.

- Inicie ou aceite um pedido de reunião e, quando estiver em uma reunião e com o vídeo ligado, toque no ícone de três pontos na parte inferior direita da tela ("Mais").

- Você verá "Virtual Background" no pop-up que aparece.

- O próximo pop-up mostrará opções de fundo padrão, mas se você clicar no botão "+", poderá adicionar as suas próprias opções de sua biblioteca de fotos.

- Você não pode usar fundos móveis neste momento.

Ainda não temos isso oficialmente confirmado, mas descobrimos até agora que os fundos virtuais do Zoom não funcionam em todos os dispositivos Android.

Mesmo com a versão mais recente do aplicativo instalada, a opção "Fundo Virtual" no pop-up não aparece em alguns dispositivos.

Em nossas investigações, alguns aparelhos poderosos, como o Samsung Galaxy Note 20, oferecem essa opção. No entanto, os dispositivos de médio porte que experimentamos não.

Suspeitamos que seja um problema de energia, pois existe um processador mínimo para funcionar. Atualizaremos quando ouvirmos algo mais oficial.

Por enquanto, aqui estão os dispositivos que testamos e se eles funcionaram para nós ou não:

BlackBerry Key2 - NÃO

Google Pixel 3a XL - NÃO

Google Pixel 4 - SIM

Huawei P30 Pro - SIM

OnePlus 8 - SIM

OnePlus Nord - NÃO

Nokia 5.3 - NÃO

Nokia 8.3 5G - NO

Samsung Galaxy Note 20 - SIM

Samsung Galaxy S20 - SIM

Sony Xperia 1 ii - NÃO

Todos os telefones que não funcionam com fundo virtual são aparelhos de nível médio ou inferior com processamento menos capaz. Estranhamente, há uma exceção, o Sony Xperia 1 ii, que tem o mesmo CPU Snapdragon 865 que o OnePlus 8. No entanto, estamos investigando mais e você poderá ler mais sobre nossos testes no Pocket-lint em breve.

Escrito por Rik Henderson.