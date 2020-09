Zoom desenrola o modo de alta fidelidade para streaming de áudio de "nível profissional"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Zoom anunciou que está lançando uma nova opção de áudio de alta fidelidade para usuários do Zoom, tornando-o mais útil para músicos fazer streaming de apresentações musicais e para tutores de música ensinarem instrumentos.

A empresa apresenta isso como uma espécie de oposto ao cancelamento de ruído de fundo. Em vez de cortar qualquer coisa que não seja sua voz, ele destaca o instrumento que você está tocando, tornando a música "a estrela do show".

Se você tiver o Zoom para Mac ou Windows instalado e atualizado para a versão mais recente, poderá encontrar a opção de ativá-lo na parte Áudio do menu de configurações.

Uma vez ligado, ele desativa o cancelamento de eco e o pós-processamento, também elimina a compressão de áudio e aumenta a qualidade do codec de áudio que está sendo usado, dando aos ouvintes um som mais claro, completo e detalhado.

Embora o caso de uso óbvio para isso seja permitir que músicos se apresentem para um público no Zoom, ele está disponível para qualquer pessoa que quiser usá-lo e projetado para uso de um cliente a vários ouvintes.

Por exemplo, pode ser usado para quem faz aulas de dança e fitness com Zoom, permitindo que os participantes / clientes ouçam mais claramente a música de fundo. Ou pode ser usado por compositores para colaborar na plataforma e ser capaz de ouvir as músicas tocadas com mais detalhes.

O Zoom também usa exemplos médicos em que o médico pode precisar ouvir a respiração do paciente com mais clareza ou - usando o estetoscópio digital - ouvir os batimentos cardíacos do paciente.

O recurso foi desenvolvido junto com a escola de música de Yale seguindo um desejo de escolas de música semelhantes de ter um fluxo de áudio de melhor qualidade para alunos de música, e está sendo lançado para aplicativos de desktop agora.

Escrito por Cam Bunton.