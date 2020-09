Imagens hilárias da vida real nos bastidores das reuniões do Zoom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muitos de nós estamos nos adaptando à vida trabalhando em casa, com videochamadas constantes substituindo as reuniões presenciais da equipe no escritório. O problema é que trabalhar em casa significa misturar trabalho e prazer e, às vezes, esse prazer é um pouco confuso.

As pessoas têm compartilhado os antecedentes que tentam esconder quando tentam manter a ilusão de serem profissionais enquanto trabalham virtualmente em casa.

A Dra. Gretchen Goldman é Diretora de Pesquisa do Centro para Ciência e Democracia em Washington DC. No Twitter, ela compartilhou esta imagem honesta mostrando a realidade do que estava acontecendo quando ela estava ao vivo na CNN.

Ela passou a discutir por que achava que nomear um negador da mudança climática para um cargo na Administração Oceânica e Atmosférica Nacional era um erro. Na realidade, ela estava de cueca, cercada pelo caos da vida familiar.

As pessoas se inspiraram na postagem do Dr. Goldman e começaram a compartilhar as suas. Isso incluiu alguns indivíduos com um senso de vestir igualmente relaxado abaixo da linha de visão de sua webcam.

Aqui podemos ver Juan mantendo a calma em chinelos e cuecas enquanto apresenta uma camisa e gravata persona acima do tampo da mesa.

Foi isso que eu fiz para um teste de zoom. Obrigado gawd por tábuas de passar! pic.twitter.com/ztgHsXIANg - Erika com um K (@imaginaryerika) 15 de setembro de 2020

Nem todo mundo tem a sorte de ter o equipamento certo para transmitir ou fazer um show profissional de casa. Alguns estão se contentando com o que têm. Quando Erika teve que fazer uma audição com o Zoom, ela usou uma configuração realmente interessante que incluía uma tábua de passar, pilha de livros e um equilíbrio cuidadoso.

Ao se deparar com um fundo que contém brinquedos infantis espalhados por todo o lugar, incluindo Lego perigosamente localizados nas proximidades, a melhor opção pode ser direcionar seu laptop para a estante. Essa é a lógica que a professora Gema Zamarro aplicou ao aparecer no CBSN . O Zoom já tem fundos virtuais que incluem estantes cheias de livros, então isso só parece lógico para nós.

Este. É. Impressionante. Eu também estou neste clube. pic.twitter.com/vq5ABLDSbx - Austin McNeill Brown LMSW, estudante de doutorado (@Recovery_ABrown) 16 de setembro de 2020

Nunca diga que Austin não sabe olhar a parte da cintura para cima. Outra mistura clássica de calçados e shorts confortáveis com uma parte superior bem vestida contribui para a configuração perfeita do Zoom.

Fiz isso para a minha entrevista de emprego no hotel! pic.twitter.com/tTq0JALgBi - StarkRavingMed (@starkravingmed) 15 de setembro de 2020

Improvise, adapte, supere. Preso em um quarto de hotel sem um lugar decente para colocar seu laptop para um fundo decente? Por que não configurar uma tábua de passar e equilibrar cuidadosamente aquele bad boy para obter o ângulo perfeito?

Este é um home office real pandêmico pic.twitter.com/Vh0VY9yYSg - Natalia Ciendua (@Natciendua) 16 de setembro de 2020

Trabalhar em casa, com as escolas fechadas também significa para a maioria dos pais estar rodeados de barulho, bagunça ou ambos. Que opção existe senão esconder a bagunça o melhor possível e fora da vista da webcam? Esta é uma visão bastante comum para a maioria de nós e, claro, impede que pessoas pequenas corram na frente da vista quando procuram seus brinquedos.

Tentando um tiro mágico na casa do meu pai. De férias. Sem aviso prévio. pic.twitter.com/ZtmCpyzDF6 - Aimée Morrison (@digiwonk) 16 de setembro de 2020

Equilibrar cuidadosamente um laptop em cima de uma pilha de livros parece ser um dos favoritos entre esses líderes da improvisação. É incrível o que as pessoas pensam no calor do momento.

Aqui, Aimée Morrison foi repentinamente requisitada para uma ligação durante as férias e sem aviso prévio, mas ainda assim conseguiu juntar as coisas.

Às vezes é assim pic.twitter.com/x2K1AgDwQ8 - wakandan barbershop huSTLer (@BluLuck) 16 de setembro de 2020

Quem precisa de um fundo de zoom falso quando você pode simplesmente sentar em sua varanda com o mundo atrás de você e a câmera do laptop apontando na direção certa?

Ar fresco para mantê-lo acordado, uma bela vista para seus colegas zoomers e um bronzeado também. Bônus.

Minha opinião quando dou aula ... pic.twitter.com/UsYkI6bb8N - Rebecca Cantor (@qrebekah) 16 de setembro de 2020

Rebecca Cantor encontrou problemas ao tentar descobrir como manter uma aula de Zumba enquanto trabalhava em casa e se distanciava socialmente. A solução acabou sendo este laptop cuidadosamente equilibrado em uma pilha de livros.

Eu sinto isso! Aqui está o meu exemplo de câmera vs atrás da câmera. Este poderia ser um gênero totalmente novo de @ratemyskyperoom ! pic.twitter.com/IAd9Pp5hF1 - Alison Holder (@alieholder) 18 de setembro de 2020

Alison Holder é diretora da Equal Measures 2030. Uma organização cujo objetivo é levar o mundo em direção à igualdade de gênero. Algum negócio sério e digno.

Portanto, ela precisa ter uma boa aparência durante as chamadas de vídeo. Nesse caso, uma pilha de caixas móveis foi necessária para obter o efeito correto.

Aplaudimos a rápida escalada de @j_mcelroy rumo à excelência do Room Rater. As vistas são arte. Robe é corajoso. Que feitiçaria é essa caneca? 10/10 https://t.co/zTuIQfTwt1 pic.twitter.com/Jhrt8tzN03 - Room Rater (@ratemyskyperoom) 22 de setembro de 2020

Justin McElroy é repórter de assuntos da CBC em Vancouver. Esta imagem dele parece mostrar que ele desistiu de tentar e está apenas em sua varanda em um roupão.

Admiramos o esforço dedicado a este. Um pano colorido pendurado sobre a janela, um quadro branco oferecendo alguma iluminação reflexiva lisonjeira, notas por todo o lugar, mas fora de vista, um pano de fundo floral. Maravilhosamente pensado.

Escrito por Adrian Willings.