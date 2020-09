Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Toda essa coisa de "TikTok está sendo proibido nos Estados Unidos" se tornou muito complicado, muito rápido.

Tudo começou quando o presidente Donald Trump ameaçou banir o TikTok no início deste ano. Mais tarde, ele tornou essa ameaça oficial com uma ordem. Logo depois, a Microsoft disse que queria adquirir as operações da TikTok nos Estados Unidos, mas o Twitter e a Oracle também jogaram seu chapéu no ringue. O Walmart também anunciou uma vaga parceria com a TikTok. Enquanto isso, a TikTok decidiu abrir um processo contra a administração Trump e, pouco tempo depois, o acordo com a Microsoft foi rejeitado. Atualmente, um acordo com a Oracle parece mais provável.

No entanto, os EUA cobraram outra ordem em 18 de setembro de 2020 (sexta-feira), e efetivamente diz que o TikTok será banido nos EUA a partir de 20 de setembro de 2020 (domingo). Houve algumas outras notícias relacionadas a toda essa saga, como o cofundador do Instagram possivelmente se tornando o novo CEO da TikTok.

Então, como nós chegamos aqui? Por que tudo isso está acontecendo? O TikTok é realmente uma preocupação de segurança nacional? Você provavelmente tem muitas perguntas desse tipo - assim como nós - mas tentaremos o nosso melhor para responder à maioria delas neste explicador de fácil leitura (e linha do tempo) da proibição do TikTok de Trump nos Estados Unidos. Preparar-se.

Antes de respondermos às suas perguntas sobre o banimento do TikTok nos EUA, vamos detalhar os eventos do pedido até agora.

Na verdade, essa história remonta a outubro de 2019, quando a chamada guerra comercial entre a China e os EUA atingiu um ponto em que as autoridades americanas começaram a alertar sobre o uso do TikTok. Mas a administração Trump não foi a única que começou a olhar atentamente para TikTok. Os senadores americanos Chuck Schumer e Tom Cotton também pediram uma investigação do TikTok, observando que “com mais de 110 milhões de downloads apenas nos EUA, o TikTok é uma ameaça potencial de contra-inteligência que não podemos ignorar”.

Em dezembro de 2019, os EUA acusaram a TikTok de transferir dados de usuários para servidores na China. A TikTok negou essas alegações e disse que o governo chinês não tem acesso aos dados de seus usuários, armazenados nos Estados Unidos. “Não há verdade nenhuma nas acusações de que o estado chinês tem acesso aos dados dos usuários do TikTok” , disse o documento.

O escrutínio aumentou em 2020. Em março, mais pessoas, repentinamente presas, começaram a usar o aplicativo para entretenimento e como meio de criação. Atingiu um pico de dois bilhões de downloads globalmente. Surgiram relatórios sobre a empresa controladora da TikTok, ByteDance, na esperança de fortalecer sua presença em todo o mundo. No entanto, simultaneamente, o relacionamento da China com a Índia estava em crateras; no verão, a Índia decidiu banir 59 aplicativos chineses, incluindo o TikTok .

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse à mídia em julho de 2020 que o governo dos EUA também estava considerando banir o aplicativo. "Certamente estamos olhando para isso. Trabalhamos nessa mesma questão há muito tempo", disse Pompeo à Fox News . "Com relação aos aplicativos chineses nos telefones celulares das pessoas, posso garantir que os Estados Unidos também acertarão neste." Ele acrescentou que os cidadãos norte-americanos devem ser cautelosos ao usar o TikTok, caso suas informações privadas acabem "nas mãos do Partido Comunista Chinês".

No final de julho de 2020, Trump disse a repórteres durante um voo do Força Aérea Um a caminho de Washington DC que proibiria o aplicativo. “No que diz respeito ao TikTok, estamos banindo-o dos Estados Unidos”, disse Trump. "Eu tenho essa autoridade. Posso fazer isso com uma ordem executiva ou isso."

Trump finalmente assinou uma ordem executiva forçando a ByteDance a vender as operações da TikTok nos Estados Unidos. Ele assinou outro pedido dias depois , no entanto, que relaxou a escala de tempo definida no pedido anterior . Originalmente, os EUA deram ao ByteDance 45 dias para vender suas operações TikTok nos EUA, com data de conclusão de 15 de setembro de 2020, ou a empresa enfrentaria várias ações restritivas. Na segunda ordem, no entanto, os EUA prorrogaram esse prazo para 90 dias. Um pedido semelhante também foi feito contra o aplicativo de bate-papo chinês WeChat.

(Para ser claro, a parte inicial da proibição também proibia empresas nos EUA de negociar com a TikTok. Mas a segunda ordem permitiu que pretendentes dos EUA conversassem com a ByteDance sobre potenciais aquisições de seus negócios nos EUA, desde que todas as negociações fossem concluídas e acordado até 12 de novembro de 2020.)

Ao longo de agosto, Trump fez vários comentários sobre a venda forçada do TikTok, incluindo quem deveria comprá-lo. De acordo com a Bloomberg , o presidente disse a certa altura: "Não me importo se é a Microsoft ou outra pessoa [que compra a TikTok] - uma grande empresa, uma empresa segura, uma empresa muito americana a compra."

Na verdade, a Microsoft estava planejando comprar o braço americano da TikTok. O CEO Satya Nadella chegou a ter conversas construtivas com o presidente dos EUA, Donald Trump - nas quais uma revisão da segurança do aplicativo foi prometida. Em uma postagem de blog público , a empresa explicou que "reconhece plenamente a importância de abordar as preocupações do presidente". A Microsoft também confirmou que está comprometida com a aquisição da TikTok, "sujeita a uma análise de segurança completa e que oferece benefícios econômicos adequados aos Estados Unidos".

Ao mesmo tempo, a TikTok entrou com uma ação contra a administração Trump, alegando que sua ordem de proibição de transações com a controladora ByteDance infringe as proteções do devido processo, vai além do alcance das regras de sanções e não fornece evidências de que TikTok é uma ameaça à segurança nacional.

Apesar de todo esse drama, a Microsoft não foi o único pretendente interessado em comprar o TikTok. De acordo com o The Wall Street Journal, o Twitter realizou “conversas preliminares” sobre a compra da TikTok. A empresa norte-americana de tecnologia da computação Oracle, que é mais uma marca no mundo da TI do que aplicativos de consumo, também entrou na briga. De acordo com o Financial Times, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, estava trabalhando com um grupo de investidores dos EUA para comprar todas as operações da TikTok nos EUA.

No final de agosto, o Walmart havia anunciado uma parceria com a Microsoft em algum tipo de acordo com a TikTok, embora os detalhes não fossem incrivelmente claros. O varejista deu a entender que sua parceria permitiria o crescimento de seus negócios de publicidade.

No início de setembro, a Microsoft anunciou que não iria adquirir partes das operações da TikTok depois que sua oferta foi rejeitada pela ByteDance. Após semanas de conversas e idas e vindas públicas com o governo Trump, a Microsoft saiu da corrida. Assim, com a Microsoft fora do caminho, a Oracle anunciou que tentaria assumir a administração das operações da TikTok nos Estados Unidos. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, confirmou o acordo e disse que ele seria apresentado ao presidente Trump com sua recomendação posteriormente.

Enquanto isso, o CEO da TikTok, Kevin Mayer, renunciou após apenas três meses no cargo, e o The New York Times relatou que a TikTok estava abordando o cofundador do Instagram, Kevin Systrom, para se tornar o próximo CEO do aplicativo. No geral, as coisas pareciam estar melhorando para o TikTok por um tempo, quando de repente, em 18 de setembro de 2020, o Departamento de Comércio anunciou que as lojas de aplicativos deveriam remover o TikTok e o WeChat no domingo, 20 de setembro de 2020, sob uma nova ordem executiva de Trump.

As conversas sobre uma possível parceria podem continuar entre ByteDance e Oracle, antes do prazo de 12 de novembro originalmente definido por Trump. No entanto, a Apple e o Google foram obrigados a remover o TikTok das versões dos EUA da Apple App Store e Google Play Store entretanto.

Não está claro. A administração Trump acusou a TikTok de transferir dados de usuários para servidores na China e proibiu o aplicativo. Não forneceu nenhuma evidência para apoiar essas alegações. ByteDance está, portanto, processando a administração de Trump, observando que os EUA não provaram que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional. "Discordamos veementemente da posição do governo de que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional", disse, observando que a ordem de Trump "não está enraizada em preocupações de segurança nacional genuínas".

TikTok também observou que especialistas independentes em segurança nacional "expressaram dúvidas se seu objetivo declarado de segurança nacional é genuíno".

Isso cabe aos tribunais decidir. Mas a posição do ByteDance sobre todo o assunto é sugerida em um post de blog. Ele disse que a ordem executiva da administração Trump tem o potencial de retirar direitos "sem qualquer evidência para justificar tal ação extrema, e sem qualquer processo devido. A empresa emitiu outra declaração com palavras fortes em resposta à ordem exigindo que a Apple e o Google removessem o TikTok de seus lojas de aplicativos em 20 de setembro de 2020, chamando-o de "injusto" e "aprovado sem o devido processo legal".

O processo da ByteDance também argumenta que Trump tem desconsiderado a cooperação da TikTok com o Comitê de Investimento Estrangeiro e que as comunicações pessoais - que ela afirma que devem incluir aplicativos móveis - são geralmente isentas de sanções e protegidas pela Primeira Emenda.

O Departamento de Comércio dos EUA emitiu uma ordem para bloquear o download do TikTok por pessoas nos EUA. O pedido foi publicado pelo Departamento de Comércio em 18 de setembro de 2020. “Qualquer transação por qualquer pessoa, ou com relação a qualquer propriedade, sujeita à jurisdição dos Estados Unidos, com a ByteDance Ltd”, diz o pedido, “será proibida na medida permitida pela lei aplicável. ” O pedido está definido para entrar em vigor em 20 de setembro de 2020.

A proibição impedirá a Apple e o Google de oferecer os aplicativos em suas lojas de aplicativos para usuários dos EUA. O TikTok ainda estará disponível para usuários fora dos Estados Unidos.

O secretário de comércio, Wilbur Ross, disse à Reuters: “Tomamos medidas significativas para combater a coleta maliciosa de dados pessoais de cidadãos americanos pela China, ao mesmo tempo que promovemos nossos valores nacionais, normas baseadas em regras democráticas e aplicação agressiva das leis e regulamentos dos EUA”.

TikTok é um aplicativo social usado para criar e compartilhar vídeos. Muitos vídeos tendem a ser focados na música, com os criadores aproveitando o vasto catálogo do aplicativo de efeitos sonoros, trechos de música e filtros para gravar clipes curtos deles dançando e dublando. Mas há um número incontável de vídeos para descobrir, com temas variados. Existem vídeos de bricolagem e artesanato, esquetes cômicos, etc. Se TikTok soa familiar, é porque existem aplicativos semelhantes que vieram antes dele, como Vine e Dubsmash .

O TikTok também teve um predecessor, chamado Musical.ly, que os empresários chineses Alex Zhu e Luyu Yang lançaram em 2014. A ByteDance adquiriu o Musical.ly em 2017 e, um ano depois, incorporou a funcionalidade central do serviço e a base de usuários em seu próprio aplicativo TikTok . Os usuários existentes do Musical.ly foram migrados para contas do TikTok. Em 2018, o TikTok ultrapassou o Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat em instalações mensais na App Store da Apple e na Google Play Store dos EUA.

Confira nossos outros guias:

Escrito por Maggie Tillman.