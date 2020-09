Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As lojas de aplicativos dos EUA serão forçadas a remover o TikTok e o aplicativo chinês WeChat a partir de domingo, 20 de setembro, sob uma ordem executiva do presidente Trump.

As negociações continuarão entre o proprietário da TikTok, ByteDance, e a empresa norte-americana Oracle, antes do prazo de 12 de novembro originalmente definido pelo presidente. No entanto, a Apple e o Google serão obrigados a removê-lo de suas lojas de aplicativos enquanto isso.

Os usuários do TikTok poderão continuar a usar o aplicativo se já o tiverem instalado, mas ele não será atualizado, nem os usuários existentes poderão baixá-lo novamente, caso o excluam.

Se as negociações com a Oracle não derem frutos até 12 de novembro, se tornará ilegal distribuir o TikTok nos Estados Unidos, até mesmo hospedá-lo em servidores americanos.

Essas restrições já se aplicam integralmente ao WeChat de domingo.

A parte inicial da proibição está relacionada à primeira das duas ordens executivas assinadas por Trump. Ele proíbe empresas no país de negociar com o TikTok e o WeChat.

Uma segunda ordem executiva permitiu que pretendentes dos EUA conversassem com a ByteDance sobre potenciais aquisições de seus negócios nos EUA, desde que todas as negociações fossem concluídas e acordadas até 12 de novembro.

A proibição dos EUA não se aplica ao uso do TikTok fora dos EUA, então proprietários de iOS e Android em outros países, incluindo o Reino Unido, ainda poderão acessá-lo nas lojas de aplicativos relevantes.

Escrito por Rik Henderson.