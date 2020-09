Aplicativo NHS COVID-19 com lançamento previsto para 24 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo de rastreamento de contatos NHS COVID-19 tão aguardado finalmente tem uma data de lançamento para a Inglaterra e País de Gales. Foi confirmado que seu lançamento será em 24 de setembro.

O objetivo do aplicativo é fechar a lacuna de rastreamento de contato entre aquelas pessoas que não se conhecem. Se você estiver em contato com alguém que posteriormente teste positivo para coronavírus, o aplicativo poderá alertá-lo e fornecer instruções sobre o que fazer.

Da mesma forma, se você desenvolver sintomas e o teste for positivo, o aplicativo pode ser usado para alertar outras pessoas com as quais você possa ter entrado em contato que elas estão potencialmente em risco.

O aplicativo usará a tecnologia Bluetooth em smartphones para detectar a proximidade de outros usuários e criar um registro de rastreamento de contato seguro e anônimo. O sistema foi desenvolvido pela Apple e pelo Google para rodar em dispositivos iPhone e Android, então a tecnologia principal vem dessas empresas.

O novo aplicativo do NHS foi desenvolvido com base nessa estrutura para funcionar especificamente para o Reino Unido e fornecer os detalhes necessários para pessoas que vivem no Reino Unido.

Após testes bem-sucedidos com residentes na Ilha de Wight e no bairro londrino de Newham, e com @NHSVolResponder , o # NHSCOVID19app estará disponível nacionalmente em toda a Inglaterra e País de Gales na quinta-feira, 24 de setembro.



Um dos recursos que serão incluídos no aplicativo é a capacidade de escanear um código QR quando você visita um local. Isso fará parte do sistema de rastreamento de contato e esses códigos podem ser lidos por meio do aplicativo NHS COVID-19 e o governo do Reino Unido está pedindo às empresas que se preparem para o lançamento do aplicativo no final de setembro.

Isso significa que quando você chegar a um bar, restaurante, local de culto ou outro evento, terá que escanear o código. Isso significa que, se houver um surto vinculado a esse local, o aplicativo será capaz de notificá-lo sobre qualquer ação que você precise tomar.

Houve um longo atraso no lançamento de um aplicativo para a Inglaterra e País de Gales. Tendo anunciado planos para um aplicativo de rastreamento de contato em abril de 2020, NHSX tentou desenvolver um aplicativo próprio, antes de abandonar os testes seguintes na Ilha de Wight. O novo sistema foi anunciado em agosto de 2020 e está sendo testado em alguns locais limitados do Reino Unido.

O aplicativo já está disponível para instalação no Google Play e na Apple App Store , mas não estará disponível para uso até 24 de setembro.

