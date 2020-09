Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Waze tem sido a escolha do motorista como uma solução snatnav baseada em aplicativo. Está disponível para Android e iOS, é gratuito e funciona com sistemas como Apple CarPlay e Android Auto , por isso é fácil entrar no carro.

Mas houve um buraco em suas funções até agora. O Waze agora permite que você planeje uma rota usando o mapa ao vivo em seu site e envie-o de seu desktop para o aplicativo em seu telefone. Isso significa que você pode visualizar a rota na tela grande, confirmar a localização exata e ver informações de trânsito em tempo real, em vez de apenas mergulhar nas direções que seu telefone está sugerindo.

Veja como fazer:

Certifique-se de que está executando a versão mais recente do Waze, então visite as lojas de aplicativos e procure por atualizações. Certifique-se de estar conectado ao aplicativo em seu telefone. Faça login na mesma conta no Waze Live Map . Quando você clica no botão "fazer login" no canto superior direito, um pop-up oferece caixas de nome de usuário e senha, ou você pode escanear o código QR com seu telefone, o que é muito mais rápido. Planeje sua rota no aplicativo de desktop normalmente. Depois de definir a origem, o destino e quando você deseja viajar (agora ou para chegar a um determinado horário), pressione "salvar no aplicativo". Quando você abre o Waze em seu telefone, a rota estará pré-planejada e pronta para uso. Se você planejou um percurso para chegar em um determinado horário, receberá um lembrete quando precisar sair, com base nas informações de trânsito em tempo real.

No geral, é um processo simples e um recurso fácil de usar que conecta o planejamento do site em tela grande e a direção real com o aplicativo.

Escrito por Chris Hall.