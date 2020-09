Índia proíbe PUBG Mobile em ação contra aplicativos maliciosos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o aumento das tensões com a vizinha China, a Índia mudou hoje para bloquear 118 aplicativos, dizendo que esses aplicativos são "prejudiciais à soberania e integridade da Índia, defesa da Índia, segurança do estado e ordem pública."

A lista contém uma ampla gama de aplicativos e serviços chineses de renome, abrangendo nomes como Baidu, WeChat e Alipay. Mas o mais sentida provavelmente será o PUBG Mobile e a versão Lite do jogo - ambos muito populares na Índia.

De acordo com um relatório de 31 de agosto de 2020 da SimilarWeb, o PUBG Mobile é o aplicativo de maior bilheteria no Google Play na Índia, enquanto o PUBG Mobile Lite está em 15º na lista.

A declaração do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia afirma ter recebido "relatórios sobre o uso indevido de alguns aplicativos móveis disponíveis nas plataformas Android e iOS para roubo e transmissão clandestina de dados de usuários de maneira não autorizada para servidores que têm localizações fora da Índia."

"A compilação desses dados, sua mineração e definição de perfis por elementos hostis à segurança nacional e à defesa da Índia, que em última instância afetam a soberania e integridade da Índia, é uma questão de preocupação muito profunda e imediata que requer medidas de emergência."

Não há menção à China especificamente no comunicado, mas algumas das maiores empresas de tecnologia da China estão incluídas na lista.

A proibição segue um movimento semelhante de alto perfil contra a TikTok em junho de 2020.

"Esta medida salvaguardará os interesses de milhões de usuários indianos de celulares e internet. Esta decisão é uma medida direcionada para garantir a segurança e a soberania do ciberespaço indiano", diz o comunicado. Pedimos um comentário ao PUBG Mobile.

Escrito por Chris Hall.