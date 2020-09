Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Walmart está assumindo o Amazon Prime, lançando seu próprio serviço de assinatura de entrega. Aqui está o que você precisa saber.

Walmart + (Walmart Plus) é um serviço de assinatura. Se você mora nos EUA e o faz, o Walmart disse que você pode obter entregas gratuitas ilimitadas das lojas do Walmart em pedidos acima de US $ 35. De acordo com o Walmart, mais de 160.000 itens estão incluídos - até mesmo mantimentos frescos e utensílios domésticos essenciais. As entregas podem ser “tão rápidas como no mesmo dia”, mas isso também depende da sua localização e do que comprou.

Lembre-se de que o Walmart.com há muito oferece a alguns clientes entrega gratuita em dois dias (para pedidos acima de US $ 35) em milhares de itens.

O Walmart + custa US $ 12,95 por mês ou US $ 98 por ano. Em comparação, o Amazon Prime custa aos assinantes US $ 119 por um ano.

Além de entregas gratuitas em pedidos acima de US $ 35 nos EUA, os assinantes também ganham descontos em combustíveis em postos de gasolina parceiros. O Walmart disse que você pode economizar até cinco centavos no galão se usar o aplicativo móvel Scan & Go do Walmart, que permite digitalizar itens enquanto você compra e paga pelo telefone.

O Walmart disse que planeja adicionar novos benefícios ao Walmart + nos próximos meses.

O Walmart + é novo, então ainda não é tão robusto quanto o Prime. O serviço de assinatura da Amazon é um pouco mais caro, mas oferece uma variedade de vantagens, incluindo acesso ao serviço de streaming de vídeo Amazon Prime da empresa, bem como Twitch Prime, Prime Music, armazenamento gratuito de fotos e Prime Now.

Além disso, o Prime não tem um valor mínimo de compra para entrega gratuita.

O Walmart + será lançado nos EUA em 15 de setembro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.