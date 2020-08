O que é OnlyFans, quem o usa e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem várias plataformas de compartilhamento de conteúdo que permitem aos criadores ganhar dinheiro online. Patreon e OnlyFans são opções populares, mas OnlyFans é de longe o mais controverso porque permite que os criadores carreguem qualquer tipo de conteúdo, incluindo pornografia, e bloqueie-o atrás de um acesso pago.

OnlyFans existe desde 2016 e é amplamente utilizado por profissionais do sexo, embora celebridades como Cardi B e Bella Thorne também tenham começado a usá-lo recentemente para ganhar uma renda. Alguns criadores de TikTok também apontam seus seguidores para OnlyFans, onde eles prometem conteúdo exclusivo em troca de dinheiro.

Em maio de 2020, o CEO Tim Stokely revelou que a OnlyFans tinha visto cerca de 200.000 novos usuários a cada 24 horas e 6.000 a 8.000 novos criadores ingressando todos os dias. As assinaturas também dispararam 50 por cento em abril passado - possivelmente porque Beyonce mencionou OnlyFans em uma nova música, ou como BuzzFeed relatou, porque mais pessoas o usaram durante a pandemia para ganhar dinheiro com pornografia.

Seja qual for o motivo, aqui está o que você precisa saber sobre OnlyFans.

OnlyFans é uma plataforma de compartilhamento de conteúdo com sede em Londres. Os criadores podem usá-lo para oferecer vídeos, fotos e até mesmo oportunidades de bater um papo cara a cara por um preço. É popular na indústria de entretenimento adulto. O New York Times até publicou uma história no início de 2019 que afirmava que OnlyFans havia mudado o trabalho sexual para sempre, apelidando OnlyFans de "o acesso pago da pornografia". Mas OnlyFans é usado por todos os tipos de criadores.

OnlyFans foi fundado por Timothy Stokely e é um site apenas sem aplicativos oficiais. Atualmente, possui cerca de 30 milhões de usuários e 450.000 criadores.

Modelos, músicos, atores, especialistas em condicionamento físico e influenciadores usam OnlyFans para gerar receita. Eles podem receber dinheiro diretamente dos fãs mensalmente ou por meio de dicas e do recurso pay-per-view. Blac Chyna, por exemplo, cobra dos fãs US $ 50 por mês para acessar sua página OnlyFans, e a rapper Rubi Rose ganhou US $ 100.000 no OnlyFans em dois dias postando fotos de seu Instagram.

A atriz Bella Thorne também afirmou ter ganho mais de US $ 2 milhões com OnlyFans em uma semana. Aqui está uma pequena seleção de pessoas notáveis em OnlyFans:

Vá para o site OnlyFans para criar uma conta. Você pode criar uma conta do zero, ou você pode entrar com sua conta do Twitter ou Google. Depois que sua conta for criada, você deve ser direcionado para a página de configurações da conta. Nas configurações da conta, você pode alterar seu nome de usuário, e-mail e outras preferências. A barra lateral à esquerda permite acessar suas configurações de Perfil, Segurança e Notificação.

Vá para Perfil para alterar seu nome de exibição, definir um preço de assinatura e muito mais.

Existem cinco páginas principais: Home , Notificações , Criar , Chats e Menu.

A página inicial é onde você pode ver seu feed - um fluxo de conteúdo compartilhado por aqueles que você segue, incluindo seus amigos próximos. Você também verá sugestões para mais pessoas seguirem em OnlyFans. No topo da página inicial, há uma barra de pesquisa para que você possa procurar outros criadores e usuários para seguir.

Na página Notificações, você pode ver suas notificações. Vai entender, certo? Isso inclui interações anteriores, curtidas, inscritas, dicas e muito mais

Pronto para começar a compartilhar? Vá para a página Criar postagens para escrever uma nova postagem e compartilhá-la com seus fãs. Você pode até adicionar mídia ou iniciar uma votação.

Se você tiver contatos, como alguém que você assinou ou até mesmo um fã, pode ir para a página de bate-papo para começar a enviar mensagens diretas para eles. Autoexplicativo.

O menu desliza para fora da direita, onde você pode ver seu nome de exibição, nome de usuário e o número de fãs e seguidores. Você também pode acessar seu perfil aqui, bem como favoritos, listas, configurações, cartões, informações de conta bancária e ativar o modo escuro. Você também sai desse menu.

Para começar a ganhar em OnlyFans, você precisa adicionar suas informações de pagamento, verificar sua conta e definir o preço da assinatura. Depois de fazer tudo isso, você estará livre para começar a criar postagens e bloqueá-las atrás de seu acesso pago.

Assim que você estiver logado em OnlyFans, vá ao Menu e selecione Adicionar Banco. Você precisa ter 18 anos e verificar sua conta. OnlyFans solicitará seus dados pessoais, como seu nome, endereço, data de nascimento e seu documento de identidade, como passaporte ou carteira de motorista. Ele também pergunta se você planeja postar pornografia. Os criadores dos EUA também precisarão preencher seu formulário W-9 (saiba mais sobre isso no hub de Ajuda OnlyFans aqui) .

Para definir o preço da assinatura, vá para o Menu, selecione Perfil, clique no botão Editar Perfil e procure o Preço da Assinatura. Lá, você pode definir um valor por mês. Você deve adicionar sua conta bancária ou informações de pagamento antes de definir o preço ou aceitar gorjetas.

Existem ferramentas adicionais que você pode usar para ganhar dinheiro no OnlyFan, incluindo mensagens pay-per-view ou PPVs. Este é o conteúdo que você compartilha, via mensagem, com seus fãs, mas eles têm que pagar para ver! Você pode enviar PPVs para contas individuais acessando em suas mensagens, compondo uma mensagem para a conta, anexando sua mídia e clicando na etiqueta de preço no canto inferior direito para definir seu preço.

Para enviar PPVs a todos os seus fãs de uma vez, vá para a página de mensagens e selecione Nova mensagem e Todos os assinantes. Adicione sua mensagem, anexe sua mídia e clique no ícone da etiqueta de preço para definir seu preço. Clique em enviar e ele enviará para todos os seus assinantes.

OK, então digamos que você não queira ser um criador, mas sim um fã de OnlyFans. Crie sua conta OnlyFans, vá para a página inicial e comece a procurar alguém para seguir. Depois de encontrá-los, você pode tocar no ícone de estrela no perfil para adicioná-los aos favoritos ou salvá-los em uma lista.

Você também verá os níveis de assinatura em seu perfil. A atriz Bella Thorne , por exemplo, cobra US $ 20 por mês, embora também ofereça pacotes de assinaturas. Atualmente, ela tem 46 postagens bloqueadas atrás de um paywall. Você pode ver quando ela está online porque seu perfil dirá "disponível agora".

Seu perfil também tem um link para sua lista de desejos da Amazon, onde você pode comprar itens para ela, embora seja separada de OnlyFans e não garanta acesso a seu conteúdo. Faz sentido? Este é um exemplo de como é ser um fã e se inscrever como um criador no OnlyFans. Como explicamos acima, você também pode enviar PPV ou dar uma gorjeta a um criador se não quiser fazer uma assinatura mensal.

Nota: Se você deseja se inscrever como um criador, primeiro adicione um cartão (Menu> Adicionar Cartão). Quando você se inscreve em outros usuários, OnlyFans irá cobrar seu cartão.

Verifique o hub de ajuda OnlyFans aqui.

Escrito por Maggie Tillman.