Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde o início, a Pocket-lint sempre se esforçou para oferecer o melhor jornalismo possível. Em um mundo onde as linhas estão sendo constantemente borradas, entender as notícias está cada vez mais difícil.

Quais são os motivos para cobrir a história, quem está por trás das decisões, por que esse ângulo foi adotado? Essas são apenas algumas das perguntas que a equipe do Pocket-lint faz a si mesma toda vez que encontra uma história e antes de sua redação começar.

Compreender o que é uma história, de onde veio e o que significa é agora mais importante do que nunca.

Às vezes, essas linhas não são claras e pode ser difícil dizer a diferença entre o que é factual, análise, opinião ou publicidade, e isso antes de você se perguntar se a notícia é genuína ou não. The Trust Project , um consórcio das principais empresas de notícias liderado pela premiada jornalista Sally Lehrman, está desenvolvendo padrões de transparência que ajudam você a avaliar facilmente a qualidade e credibilidade do jornalismo.

No ano passado, o Pocket-lint tem trabalhado com o grupo para garantir que vários indicadores de confiança estejam presentes em todos os artigos do Pocket-lint para ajudá-lo a determinar facilmente que tipo de artigo está lendo.

"O Pocket-lint contribui com uma dimensão valiosa para nossa rede. É importante para o público saber quando as análises de tecnologia estão livres de influência externa e o conteúdo voltado para o consumidor segue padrões jornalísticos sólidos. As pessoas merecem honestidade e integridade neste tipo de conteúdo em todos os momentos tanto quanto fazem no noticiário diário ", diz Lehrman, fundador e CEO do The Trust Project, da Pocket-lint work.

Depois de concluir o programa, você verá uma pequena "Marca de confiança" (T) no topo dos artigos no Pocket-lint, seja uma notícia ou uma revisão, que o informará sobre o artigo que você está prestes a ler pode ser confiável.

Os Indicadores de Confiança - são 37 no total, mas 8 principais - são divulgações padronizadas sobre a ética de uma organização de notícias e outros padrões de justiça e precisão, a formação de um jornalista e o trabalho por trás de uma notícia.

Criado por líderes de mais de 100 organizações de notícias, incluindo contribuições do Pocket-lint, publicações importantes de todo o mundo, incluindo o Washington Post, The Economist, o La Repubblica da Itália e o La Nación da Argentina, colaboraram para criar um conjunto de diretrizes para sites Segue.

Os indicadores ajudam as pessoas a saber quem e o que está por trás de uma determinada notícia por meio de divulgações sobre:

Melhores práticas (padrões e políticas)

Experiência de jornalista

Tipos de Rótulos de Trabalho

Referências

Métodos

Fonte local

Diversas vozes

Feedback acionável

The 8 Trust Indicators, um padrão de transparência amplamente aceito desenvolvido pelo The Trust Project em colaboração com o público e organizações de notícias em todo o mundo, ajuda a mídia a se responsabilizar e garantir fontes de notícias confiáveis e precisas.

O Pocket-lint já estava fazendo muito trabalho, e os leitores mais atentos devem ter visto que implementamos vários desses padrões ao longo do ano passado, aprimorando nossa oferta à medida que adotamos o novo procedimentos.

Esses indicadores de confiança significam que você sempre poderá ver coisas como claramente quem escreveu o artigo, podendo contatá-los se tiver dúvidas e entender como e por que classificamos o artigo como o fazemos.

Simplificando, trata-se de transparência e confiança.

Você também pode ver rapidamente nossos padrões editoriais, que mostram coisas como quem é o proprietário do Pocket-lint, quais são nossas políticas de ética e diversidade, bem como como lidamos com fontes, correções, feedback acionável e muito mais.

E não somos apenas nós dizendo a você. Esses indicadores, que foram revisados por pares pelo The Trust Project, também são compartilhados com parceiros de tecnologia externos como Google, Facebook e Bing.

Na Pocket-lint, sempre tentamos ser o melhor que podemos quando se trata de escrever artigos para você ler.

Valorizamos sua confiança em nós para obtermos a história certa, para sermos equilibrados em nossa abordagem e não para termos uma agenda oculta.

Com o The Trust Project, agora você não precisa apenas aceitar nossa palavra sobre o que fazemos, mas pode facilmente descobrir o trabalho que estamos realizando nos bastidores para tornar os artigos que escrevemos tão confiáveis quanto possível.

Infelizmente, isso não pode ser dito para todos os sites na Internet, mas pelo menos podemos dizer sobre o Pocket-lint e, esperançosamente, encorajar outros a seguir nossos passos para ajudar a restaurar o papel de confiança da imprensa na vida cívica.

Escrito por Stuart Miles. Edição por Chris Hall.