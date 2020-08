Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TikTok está processando a administração do presidente Donald Trump, alegando que sua ordem de proibição de transações com a controladora ByteDance infringe as proteções do devido processo, vai além do alcance das regras de sanções e não fornece evidências de que a TikTok é uma ameaça à segurança nacional.

"A Ordem Executiva emitida pela Administração ... tem o potencial de retirar os direitos dessa comunidade sem qualquer evidência para justificar tal ação extrema e sem qualquer processo devido", escreveu ByteDance em um post . “Discordamos veementemente da posição do governo de que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional e articulamos essas objeções anteriormente”.

O processo da ByteDance argumenta que Trump desconsiderou a cooperação da TikTok com o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA e que as comunicações pessoais, que ela afirma que deveriam incluir aplicativos, geralmente são isentas de sanções e protegidas pela Primeira Emenda.

A empresa com sede na China explicou:

“Agora é a hora de agirmos. Não julgamos o governo levianamente, mas sentimos que não temos escolha a não ser tomar medidas para proteger nossos direitos e os direitos de nossa comunidade e funcionários. Em nossa reclamação, deixamos claro que acreditamos que a Administração ignorou nossos extensos esforços para tratar de suas preocupações, que conduzimos integralmente e de boa fé, mesmo quando discordamos ".

ByteDance também disse que a ordem do governo Trump "não está enraizada em genuínas preocupações de segurança nacional". Ele também observou que especialistas independentes em segurança nacional e segurança da informação "expressaram dúvidas sobre se o objetivo declarado de segurança nacional é genuíno".

TikTok é usado para criar e compartilhar vídeos . Os criadores podem aproveitar o vasto catálogo do aplicativo de efeitos sonoros, música e filtros para gravar clipes curtos deles mesmos dançando e dublando. Há um número incontável de vídeos para descobrir - vídeos de bricolagem e artesanato, comédia, etc.

Trump deu ao ByteDance até 12 de novembro para vender o TikTok ou enfrentar uma proibição. Microsoft, Oracle e Twitter estão supostamente interessados em comprar.

Escrito por Maggie Tillman.