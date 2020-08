A TikTok tem um novo comprador potencial, a Oracle

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo comprador potencial para TikTok teria entrado na briga - a Oracle.

A empresa de tecnologia da computação dos Estados Unidos, que é mais uma marca no mundo da TI do que aplicativos de consumo, teria mantido conversas preliminares com a Bytedance, a empresa por trás da TikTok.

De acordo com o Financial Times, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, está trabalhando com um grupo de investidores americanos, incluindo General Atlantic e Sequoia Capital, que já têm um saldo em Bytedance, para comprar todas as operações da TikTok nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia .

Está, portanto, cara a cara com a Microsoft, que é a única outra candidata conhecida para aquisição.

Rumores sobre o Twitter também entrando no mercado circularam nos últimos tempos, mas parece que a rede social rival fez apenas consultas preliminares e ainda não deu seguimento a elas.

A Bytedance está sob pressão para vender seus negócios nos Estados Unidos até novembro, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva alegando que ele tinha "evidências confiáveis" de que a empresa estava usando o aplicativo para violar a segurança dos Estados Unidos.

Os críticos afirmam que o Bytedance não está fazendo mais com os dados de seus clientes do que o Facebook, de propriedade dos EUA, e que este é apenas mais um tiro na guerra comercial em curso de Trump com a China.

Escrito por Rik Henderson.