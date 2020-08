O que é Triller? A alternativa TikTok explicada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com uma possível proibição do TikTok no horizonte nos EUA, há um interesse crescente em alternativas ao aplicativo . E um dos destaques no momento é Triller, principalmente porque tem recrutado agressivamente A-listers nas redes sociais, mas também porque é um clone direto do TikTok.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Triller.

Triller existe desde 2015, mas só agora está começando a receber muita atenção. É um aplicativo de vídeo social que você pode usar para assistir ou criar vídeos de 15 segundos, que podem ser facilmente editados com ferramentas no aplicativo, incluindo música, filtros, desenhos e muito mais. Depois de postar um vídeo "Triller", outros usuários podem compartilhá-lo, comentá-lo ou usar o som dele em seus próprios vídeos. Triller atualmente tem cerca de 120 milhões de downloads em todo o mundo.

Se você sabe como funciona o TikTok , saberá imediatamente como funciona o Triller. A funcionalidade e até mesmo a interface do usuário de ambos os aplicativos são incrivelmente semelhantes. Você pode seguir outros usuários do Triller, comentar e curtir seus vídeos, pesquisar e descobrir vídeos para assistir, gravar e filmar você mesmo, e assim por diante. Você não precisa de uma conta para assistir Trillers, assim como você não precisa de uma conta para assistir TikToks, mas você precisa de uma para postar um Triller.

A partir do momento em que você abre o aplicativo, você é direcionado para a página inicial do Triller, ou feed de vídeo, que é dividido em três guias: Seguindo, Música e Social. Music and Social são muito parecidas com a página For You do TikTok. Você pode ir a qualquer uma dessas áreas para encontrar imediatamente vídeos populares de outros criadores. Todos os vídeos no Triller são verticais e em tela cheia, e você pode deslizar para cima ou para baixo neles para encontrar mais para assistir. Fácil!

Surpreendentemente, não há como acessar a página inicial a partir da barra de navegação que está na parte inferior e fornece acesso a outras páginas do aplicativo. Mas, a qualquer momento, você pode fechar uma página do Triller para encontrar facilmente o caminho de volta às seções Seguindo, Música e Social na página inicial.

Na barra de navegação, você verá um símbolo de música. Isso aponta para descobrir. Vá aqui para pesquisar e encontrar música. Depois de encontrar uma faixa de que goste na página Descobrir, você pode selecioná-la, reproduzi-la, usá-la em seu próprio Triller ou assistir aos principais vídeos dessa faixa. Simples! Triller tem parcerias de licenciamento com Warner Music Group, Sony Music Entertainment e Universal Music Group, então há muita música para ser encontrada.

Na barra de navegação, você verá um símbolo de lupa. Isso aponta para a pesquisa. Vá aqui para pesquisar e encontrar vídeos de qualquer tipo. Você verá uma barra de pesquisa na parte superior, seguida por um placar, vídeos em destaque, vídeos principais e vídeos recomendados. É bastante autoexplicativo. Basta tocar no vídeo que deseja ver e, a partir daí, interagir com ele ou deslizar para continuar a encontrar outros Trillers incríveis para assistir.

Na barra de navegação, você verá um símbolo +. Isso aponta para Upload. Acesse aqui para gravar e compartilhar Trillers. Você terá a opção de criar um videoclipe ou um videoclipe social. Com videoclipes, você deve começar selecionando uma música. Você pode cortar o áudio e começar a filmar. Com vídeos sociais, no entanto, você começa a gravar instantaneamente. Ambas as opções permitem adicionar filtros, fazer tomadas diferentes, ajustar a velocidade, aumentar o zoom e usar um cronômetro.

O Triller permite que você visualize seu vídeo antes de postá-lo. Você também pode adicionar uma legenda, categoria, informações de localização e até mesmo defini-la como privada antes de postar.

Na barra de navegação, você verá um símbolo de sino. Isso aponta para a atividade. Nesta página, você verá duas seções para Você e Seguindo. Você mostra todas e quaisquer reações aos seus comentários e vídeos, enquanto o Seguindo mostra a atividade daqueles que você segue - novamente, assim como o TikTok.

Na barra de navegação, você verá o símbolo de uma pessoa. Isso aponta para Perfil. Nesta página, você verá seu perfil público, incluindo quem você segue e quem o segue. Você pode editar seu perfil, foto, nome, nome de usuário e muito mais em Perfil. Também no seu perfil, você pode ver seus rascunhos do Triller, que são privados e visíveis apenas para você. Quando outros vão para o seu perfil, eles verão apenas vídeos públicos, bem como informações do seguidor.

Por fim, para editar suas configurações, vá para Perfil na barra de navegação e acione a engrenagem de configurações no canto superior da página de Perfil. Nessa área, você pode ajustar as configurações de sua conta, configurações de privacidade e definir suas preferências de vídeo preferidas, como resolução. Simples!

Triller é baseado em Los Angeles e é propriedade da Proxima Media, uma empresa lançada pelo produtor de filmes de Hollywood Ryan Kavanaugh, que junto com sua equipe executiva é responsável pela produção de mais de 200 filmes, como Girl with the Dragon Tattoo e The Social Network. Triller fechou recentemente uma rodada de US $ 50 milhões que avaliou a empresa em US $ 300 milhões. O TechCrunch disse que está supostamente buscando US $ 250 milhões em uma avaliação de US $ 1,25 bilhão.

O presidente Donald Trump se juntou a Triller em protesto contra TikTok. E algumas das maiores estrelas do TikTok também começaram recentemente a migrar para o aplicativo. Josh Richards, Griffin Johnson e Noah Beck, por exemplo, todos aderiram recentemente, embora usem produtos da Triller em seus vídeos, o que sugere que fizeram uma parceria com o serviço para criar conteúdo. Outras celebridades - como Justin Bieber, Rita Ora e Kevin Hart - também estão no Triller.

Que informações o Triller coleta?

De acordo com Triller política de Privacidade, o aplicativo coleta os seguintes dados de seus usuários: "Nome, idade, data de nascimento, sexo, endereço, endereço de e-mail, detalhes de login nas redes sociais, número de telefone, fotografia e nome de usuário / senha". Ele também pode se conectar ao Facebook e Twitter, permitindo que o aplicativo acesse as informações que seus usuários compartilharam nesses serviços. O Triller também coleta informações de localização dos usuários e dados do dispositivo.

Confira o site da Triller para mais detalhes - ele também tem uma página de perguntas frequentes aqui . Também temos este resumo de outras alternativas de TikTok e Triller aqui .

Escrito por Maggie Tillman.