Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A segunda versão do aplicativo de rastreamento de contato do NHS COVID-19 entrou em testes oficiais novamente, mais uma vez retornando à Ilha de Wight para testar a eficiência do novo aplicativo. Desta vez, os julgamentos também serão estendidos ao bairro londrino de Newham.

O aplicativo foi projetado para atuar como um sistema de rastreamento de contatos, permitindo que os residentes no Reino Unido façam seus negócios, mas sejam alertados se estiverem muito próximos de alguém que, posteriormente, teste positivo para COVID-19.

O aplicativo faz parte do programa NHS Test and Trace no Reino Unido, mas, o mais importante, ele preencherá as lacunas que o rastreamento de contato manual não pode - ou seja, será capaz de registrar contatos com pessoas que você não conhece. Isso, por exemplo, significaria que se você estivesse em um ônibus lotado e depois adoecesse e o teste fosse positivo, há uma chance maior de alcançar outras pessoas naquele ônibus para alertá-las sobre o risco.

O aplicativo NHS usará a estrutura configurada pela Apple e Google, que permite que dispositivos iPhone e Android registrem contato entre si usando Bluetooth. É um sistema de muito baixo consumo de energia que funciona em segundo plano depois que você instala o aplicativo, mas significa que um mapa de contato anônimo pode ser criado durante o dia.

Todos os dados permanecem no seu telefone até que você tenha algo a relatar - e a privacidade é protegida pela Apple e Google.

Desenvolvemos um novo #NHSTestandTraceapp para ajudar a combater a disseminação do coronavírus.



O aplicativo de última geração será testado por voluntários da Ilha de Wight, @NHSVolResponder em toda a Inglaterra e, posteriormente, por residentes de Newham.



- Aplicativo NHS Test and Trace 13 de agosto de 2020

Mas o aplicativo que foi desenvolvido para o Reino Unido faz um pouco mais do que apenas rastreamento de contato. Ele também permitirá que você faça o check-in nos locais. Ao escanear um código, você poderá se registrar em um local - como um restaurante ou bar - o que significa que, se houver um surto naquele local, você poderá ser contatado no futuro.

Também será solicitado que você insira o início do seu código postal, para que possa obter informações através do aplicativo sobre a situação atual na sua área local. Este será um método de comunicação sobre bloqueios ou restrições locais.

Além disso, o aplicativo permite que você verifique seus sintomas e fornece um caminho para reservar um teste, com o aplicativo direcionando você para o site do NHS.

Se, por meio de qualquer uma das medidas acima, você for alertado de que esteve em contato próximo com alguém com teste positivo para coronavírus - ou teste positivo para você - haverá um conselho sobre por quanto tempo isolar, bem como um cronômetro de contagem regressiva para que você possa verificar quando estará livre para voltar à vida normal.

A execução normal do aplicativo será anônima, portanto não há perigo de você ser identificado por meio do aplicativo ou de contatos denunciados. O Departamento de Saúde e Assistência Social disse o tempo todo que seu uso será voluntário - e que você é livre para excluir o aplicativo e todos os dados a qualquer momento.

No entanto, acredita-se que o Reino Unido precisará de cerca de 60 por cento da adoção para tornar o aplicativo realmente eficaz na luta contra a doença e garantir que muitos contatos não passem despercebidos.

Atualmente não há informações sobre quanto tempo os testes durarão.

Dido Harding, presidente executivo do programa NHS Test and Trace, disse: "É realmente importante que tornemos o mais fácil possível para que todos se envolvam com o NHS Test and Trace. Ao lançar um aplicativo que suporta nossa abordagem integrada e localizada para o NHS Test and Trace, qualquer pessoa com um smartphone será capaz de descobrir se está em risco de contrair o vírus, solicitar um teste de forma rápida e fácil e acessar as orientações e conselhos corretos. "

Escrito por Chris Hall.