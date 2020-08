O serviço de alfaiataria digital oferece a você um terno personalizado ajustado por um aplicativo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de roupas masculinas Aristocracy London se associou ao Sizer, um aplicativo de medição corporal, para oferecer a seus clientes uma experiência digital sob medida.

O aplicativo Sizer usa a câmera frontal de seu smartphone para escanear seu corpo e fornecer medições em menos de dois minutos. Você precisa ter certeza de que o cômodo em que está é bem iluminado e você precisa estar com roupas justas, ou roupa íntima, sem sapatos. Aqueles com cabelo comprido também precisarão amarrá-lo para trás.

Em seguida, você precisará colocar seu telefone contra algo - como um vaso - e ficar a dois metros de distância. O aplicativo Sizer solicitará que você siga algumas poses para permitir que ele capture suas medidas exatas, que são enviadas por e-mail para o endereço fornecido por você no aplicativo.

A Aristocracy incorporou sua própria recomendação de tamanho no aplicativo Sizer e o aplicativo é totalmente integrado à boutique online Aristocracy London. Após receber suas medidas, você será direcionado ao site da marca para fazer compras de ternos, selecionados de acordo com o tamanho de seu traje recomendado.

Você não receberá um terno totalmente feito sob medida, mas a colaboração da Aristocracia e Sizer permite que você compre um terno personalizado que caiba sem sair de casa e cada terno incorpora elementos de alfaiataria sob medida, como as opções de completo ou meio -canvas interlining, lenços de bolso premium e bolsos funcionais para transportar itens essenciais.

O serviço de adaptação digital Atristocracy está disponível agora como parte do aplicativo Sizer, que pode ser baixado para iPhone na App Store e dispositivos Android no Google Play . Você também pode assistir ao tutorial do YouTube - incorporado abaixo - para ver exatamente o que você pode esperar.

Escrito por Britta O'Boyle.