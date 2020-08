O TikTok está mudando para um vídeo de formato mais longo com Mais no TikTok

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O TikTok pode ter começado com vídeos curtos, mas a maneira como leu as folhas de chá e aumentou o limite de 15 segundos para 60 para permitir clipes mais extensos tem sido um grande sucesso.

Agora ele pode estar indo ainda mais na mesma direção - um novo aplicativo para dispositivos Amazon Fire TV, chamado More on TikTok, permitirá vídeos ainda mais longos.

O aplicativo permitirá que os usuários naveguem pelo conteúdo e pelos criadores do TikTok que eles conhecem tão bem, ao mesmo tempo que inclui compilações e listas de reprodução que o próprio TikTok irá curar.

Haverá também conteúdo de bastidores, entrevistando grandes criadores e mostrando seus processos. Se isso soa como um passo em direção à programação original, estamos pensando a mesma coisa.

TikTok diz que a mudança envolve, em parte, ajudar as pessoas a assistirem o TikTok juntas, sem ter que se aglomerar em torno de uma pequena tela de telefone.

Por enquanto, porém, o aplicativo será relativamente básico, simplesmente uma experiência de visualização na qual os usuários não podem nem mesmo entrar para obter sua própria versão personalizada de feeds. Ele está chegando primeiro aos dispositivos Amazon Fire TV, uma estratégia interessante, mas que irá capturar uma variedade de smart TVs e caixas e dispositivos de streaming.

Obviamente, no pano de fundo de tudo isso estão os problemas em andamento que a TikTok está encontrando com sua presença e operações nos Estados Unidos. Por enquanto, isso não tem relação com este lançamento, mas se as coisas mudarem, More on TikTok sem dúvida seria afetado também.

De qualquer forma, o aplicativo deve estar disponível para usuários da US Fire TV a partir de agora - você pode dizer "Alexa, abra mais no TikTok" para configurá-lo.

Escrito por Max Freeman-Mills.