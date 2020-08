O aplicativo de rastreamento de contratos do Reino Unido está finalmente quase pronto?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo de rastreamento de contatos do Reino Unido está quase pronto para mais testes pelo público. Ele o alertará se você estiver próximo a alguém que foi diagnosticado com Covid-19.

O aplicativo está muito atrasado, teve um teste na Ilha de Wight e custou absolutamente loucos £ 11 milhões antes de ser decidido girá-lo para o método Apple-Google de rastrear outros telefones.

A mudança foi decidida depois que o aplicativo original não podia funcionar corretamente no iPhone e, portanto, não era preciso o suficiente porque a Apple não permitiria os chamados aplicativos de rastreamento Covid-19 centralizados acesso ao Bluetooth de forma que a conexão Bluetooth seria mantida. As estatísticas do teste da Ilha de Wight mostram que o aplicativo NHS reconheceu apenas 4% dos telefones Apple e 75% dos dispositivos Android.

Um tanto tardiamente, o aplicativo também permitirá que você escaneie códigos QR quando você visitar locais para rastrear e rastrear, assim como em outros países - eis o que eles estão fazendo na Austrália . Se você já foi a um pub ou restaurante no Reino Unido, deve estar familiarizado com a necessidade de assinar um pedaço de papel, mas dificilmente é um método sustentável.

O Times diz que os usuários do aplicativo também podem contar quantas vezes por dia estiveram a dois metros de qualquer outra pessoa com o aplicativo instalado por mais de 15 minutos na esperança de mudar o comportamento.

