Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O presidente Donald Trump confirmou à mídia que planeja iminentemente proibir o TikTok - um aplicativo de propriedade chinesa - dos EUA.

Segundo vários relatos , Trump disse a repórteres durante um voo do Air Force One a caminho de Washington DC em 31 de julho de 2020 que proibiria o aplicativo. "No que diz respeito ao TikTok, estamos banindo-os dos Estados Unidos", disse Trump. "Eu tenho essa autoridade. Eu posso fazê-lo com uma ordem executiva ou algo assim."

O TikTok é usado para criar e compartilhar vídeos . Os fabricantes podem aproveitar o vasto catálogo de efeitos sonoros, músicas e filtros do aplicativo para gravar clipes curtos de si mesmos dançando e sincronizando os lábios. Há um número incontável de vídeos para descobrir, todos sobre diferentes tópicos. Existem vídeos de bricolage e artesanato, comédia, o que quiser.

Se o TikTok parece familiar, é porque existem aplicativos semelhantes que vieram antes dele, como Vine e Dubsmash. O TikTok também tinha um antecessor, chamado Musical.ly, lançado pelos empreendedores chineses Alex Zhu e Luyu Yang em 2014. A ByteDance adquiriu o Musical.ly em 2017 e, um ano depois, dobrou a funcionalidade principal e a base de usuários do serviço em seu próprio aplicativo TikTok . Os usuários existentes do Musical.ly foram migrados para as contas do TikTok.

Em 2018, o TikTok havia ultrapassado o Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat em instalações mensais na Apple App Store dos EUA e no Google Play Store. Possui mais de um bilhão de usuários ativos mensais globais. Como resultado, a ByteDance agora é considerada a startup mais valiosa do mundo, com uma avaliação de mais de US $ 105 bilhões.

A ByteDance sustenta que os dados dos usuários dos EUA são armazenados nos EUA e os maiores investidores da TikTok vêm dos EUA. Ele também afirma estar contratando 10.000 funcionários nos EUA. E tentou se desassociar de suas raízes, retirando o aplicativo de Hong Kong em resposta à polêmica lei de segurança nacional de Pequim.

Os comentários de Trump na sexta-feira seguem relatos do início do dia sobre a Microsoft estar negociando a compra do aplicativo. De acordo com a CNBC News , Trump indicou durante seu voo com repórteres que não apoiava a Microsoft na compra do TikTok da ByteDance. Lembre-se de que o TikTok está sob os olhos dos EUA há semanas. Até o secretário de Estado Mike Pompeo discutiu a proibição do aplicativo. "Estamos levando isso muito a sério", disse Pompeo à Fox News .

Ele também alertou os cidadãos dos EUA a serem cautelosos ao usar o TikTok, pois seus dados privados acabam "nas mãos do Partido Comunista Chinês".

Escrito por Maggie Tillman.