Deseja ter certeza absoluta de que ninguém está espiando seus bate-papos do Facebook Messenger quando estiver longe do seu iPhone ou iPad? Bem, agora o Facebook permite ativar uma camada extra de segurança. O aplicativo em si pode ser bloqueado quando você fechá-lo, exigindo o uso do Face ID ou Touch ID para abri-lo novamente.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre esse novo recurso de privacidade, incluindo como ativá-lo no seu dispositivo móvel.

Você já esteve em uma situação em que desbloqueou seu telefone e deixou que um amigo ou membro da família o emprestasse e imediatamente se arrependeu dessa decisão, temendo que a pessoa pudesse acessar seus bate-papos do Facebook Messenger?

Agora isso é uma questão do passado.

O Facebook está introduzindo um novo recurso, tecnicamente chamado App Lock, para usuários de iPhone e iPad. Lembre-se de que você precisa configurar um ID de rosto ou impressão digital e uma senha no seu dispositivo móvel antes que o bloqueio do aplicativo funcione - consulte a página de suporte da Apple para obter ajuda. Depois de configurar o método de autenticação, você poderá ativá-lo imediatamente para uso no aplicativo Facebook Messenger. Para ativar ou desativar o bloqueio de aplicativo no Messenger:

Abra a versão mais recente do aplicativo Facebook Messenger. Toque na sua foto de perfil no canto superior esquerdo. Toque em Privacidade> Bloqueio de aplicativo. Toque em Exigir ID da face ou Exigir ID do toque para ativar e desativar. Selecione quando bloquear o Messenger depois de sair do aplicativo.

Quando você quiser responder a mensagens ou chamadas do Messenger, toque na notificação e o bloqueio do aplicativo solicitará sua impressão digital ou ID da face. Você ainda pode ver notificações de mensagens e chamadas do Messenger quando ele estiver bloqueado, embora possa desativar as visualizações do Messenger. Você também pode configurar seu dispositivo para responder a notificações bloqueadas sem fornecer um ID.

O App Lock deve chegar ao Android nos "próximos meses" - permitindo que os usuários do Android bloqueiem suas conversas por trás de um método de autenticação.