Como iniciar uma angariação de fundos no Instagram

O Instagram está lançando um novo recurso que permitirá que usuários selecionados iniciem captação de recursos pessoais na plataforma. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

O Instagram, de propriedade do Facebook, disse que está lançando uma nova maneira de arrecadar dinheiro no Instagram para "uma causa pessoal, como você, sua pequena empresa, um amigo ou uma causa importante para você". Lembre-se de que o Facebook já oferece uma capacidade semelhante de arrecadar dinheiro para causas pessoais no Facebook.

Agora, a empresa está lançando um recurso pessoal de captação de recursos para o aplicativo móvel do Instagram para Android. Os usuários do Instagram do aplicativo para iPhone também devem receber o novo recurso. É um lançamento limitado, ou teste, a princípio também.

Você deve usar o aplicativo Instagram para Android (iPhone a seguir) e ter pelo menos 18 anos para criar um angariador de fundos pessoal no Instagram.

Para criar um angariador de fundos pessoal no Instagram, edite seu perfil e toque em "adicionar angariador de fundos" e selecione "arrecadar dinheiro". Você precisará categorizar o angariador de fundos, adicionar outras informações e uma foto e fornecer detalhes de pagamento através do Stripe. Quando terminar, toque em Enviar para enviar seu angariador de fundos para revisão.

Todos os angariadores de fundos serão submetidos ao Instagram para revisão antes de serem publicados. Para mais informações sobre as regras de captação de recursos pessoais, clique aqui.

Depois de aprovado, você pode começar a angariar dinheiro. Cada angariação de fundos dura 30 dias, mas pode ser estendido quantas vezes você desejar.

Quando as pessoas doam para o seu angariador de fundos, elas podem manter as informações ocultas, embora você veja o nome de usuário, o nome e a doação. Depois que o angariador de fundos termina, os fundos vão para sua conta bancária pré-designada. Para saber mais sobre como receber pagamentos de um angariador de fundos pessoal, clique aqui .

Você pode aprender mais sobre as categorias disponíveis para angariação de fundos aqui. Há também uma lista de causas elegíveis aqui.

Inicialmente, o Instagram permitirá que pessoas nos EUA, Reino Unido e Irlanda levantem dinheiro para suas próprias causas pessoais. Está começando com um pequeno teste nesses países. Mas, eventualmente, o recurso provavelmente terá um lançamento mais amplo. O Instagram disse que, se você mora em um país onde pode doar para um evento de arrecadação de fundos por meio do aplicativo móvel do Instagram, também é elegível para doar para um evento de arrecadação de fundos pessoal.

