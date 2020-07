O que é o Patreon, para que é utilizado e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

YouTubers, TikTokkers, podcasters, usuários verificados do Twitter, Twitch streamers e outros criadores de conteúdo têm uma coisa em comum: muitos deles usam o Patreon para complementar sua renda. Neste guia, explicamos como o Patreon funciona e por que você deve usá-lo para apoiar sua celebridade favorita da Internet.

Patreon é basicamente um site de crowdfunding para criadores de conteúdo. Mas ele se descreve como uma "plataforma de associação que facilita o pagamento dos criadores".

Personalidades online, bem como criadores tradicionais, como músicos e escritores, vêm reunindo o Patreon como uma maneira rápida e fácil de permitir que seus fãs ou clientes paguem. Os clientes são essencialmente assinantes do Patreon, pois enviam uma quantia definida todos os meses para seus criadores favoritos através do Patreon. Os criadores também podem oferecer diferentes níveis de acesso a seus clientes por diferentes preços mensais, novamente por toda a plataforma Patreon.

Todos nós já ouvimos falar sobre o artista faminto cujas pinturas, partituras e esculturas só chegaram a milhões depois que morreram. Isso é coisa do passado. A web deu a muitos criadores não apenas uma plataforma para compartilhar seu trabalho, mas também uma maneira de coletar receitas. Por exemplo, eles podem cobrar US $ 5 por mês através do Patreon e, se você pagar, você se tornará um consumidor e terá acesso antecipado ao conteúdo e às obras deles.

Patreon foi cofundado em 2013 por Sam Yam e Jack Cont. Baseia-se em São Francisco e possui cerca de três milhões de usuários ativos.

Você pode acessar o Patreon na Web ou em seus aplicativos móveis.

Você é um criador de conteúdo on-line ou um artista que procura uma renda suplementar?

O Patreon pode ajudá-lo a gerar receita para algumas de suas criações, seja um podcast, vídeo, música, webcomic ou qualquer outra coisa. Seus fãs ou clientes podem pagar apenas alguns dólares / libras por mês ou por postagem para ter acesso ao seu trabalho. Você será pago todo mês ou toda vez que lançar algo novo. Você pode até gerenciar recompensas para cada camada, especialmente se houver recompensas mais altas que envolvam reuniões com clientes ou trabalho personalizado.

O número de pessoas atualmente apoiando você está sempre visível em sua página para outros usuários da plataforma Patreon. Além disso, a principal maneira de se comunicar com seus apoiadores é através do feed na página deles. Você pode postar texto, imagens, vídeos e pesquisas. O Patreon também permite bloquear determinadas postagens em camadas específicas. Por exemplo, você pode fazer com que apenas novas postagens sejam exibidas para aqueles que contribuem com pelo menos US $ 1.

O Patreon também oferece suporte personalizado a feeds RSS, além de integração com o Discord.

Nós provavelmente ouvimos sua celebridade favorita da Internet mencionar recentemente Patreon. Bem, o Patreon é uma maneira de você pagar pelo conteúdo que eles criam.

Com o Patreon, agora você pode pagar criadores (também chamados de membros do Patreon) por mês ou por postagem. Por exemplo, você pode pagar US $ 5 por mês através do Patreon para obter acesso especial aos vídeos de um YouTuber, que são privados para todos os outros, ou você pode dar US $ 1 para cada novo vídeo que publicar. De qualquer forma, se você se tornar um patrono do Patreon e optar por apoiar um criador, Patreon disse que você é um "patrono genuíno das artes da vida real".

Pense da seguinte maneira: em troca do suporte aos criadores, você pode receber certas vantagens, acessar uploads exclusivos ou novos trabalhos, conteúdo sem anúncios e muito mais.

Os criadores do Patreon normalmente exibem metas monetárias em suas páginas.

Os criadores do Patreon podem oferecer várias camadas para seus clientes, com cada camada correspondendo a um valor monetário específico. Essas camadas podem variar de US $ 1 a US $ 100 por mês. Quanto mais um usuário contribui, mais benefícios recebe. Algumas das recompensas de nível mais alto geralmente incluem a capacidade de se comunicar diretamente com o criador, embora esses níveis possam ter um número máximo de "espaços" que podem ser preenchidos.

Há também a opção "pague o que você quiser" se você não quiser ser um assinante mensal de um criador do Patreon. Por exemplo, se você ama um YouTuber e decide pagar US $ 1 por novo upload de vídeo, e esse criador lança quatro vídeos no Patreon este mês, você será cobrado US $ 4 pelo mês.

Primeiro, para verificar se o Patreon é adequado para você e se você deve se tornar um membro e pedir apoio a outras pessoas, verifique se um desses campos se aplica a você:

Podcasters

Criadores de vídeo

Músicos

Artistas visuais

Comunidades

Escritores e Jornalistas

Criadores de jogos

Organizações sem fins lucrativos

Tutoriais e Educação

Criadores de todos os tipos

Em seguida, inscreva-se no Patreon! É grátis.

Vá para a página de inscrição de Patreon . Adicione suas informações ou inscreva-se através de terceiros como o Facebook. Defina os detalhes do seu criador, como o nome da sua página e o que você está criando. Siga as etapas na tela para concluir sua conta de criador do Patreon.

Acesse aqui para saber mais sobre o suporte a criadores.

Se você deseja dar suporte a um criador, visite a página do Patreon e selecione uma de suas camadas. A camada que você escolher desbloqueará certos benefícios oferecidos apenas nessa camada. O preço da camada é a opção de pagamento mínimo para desbloquear essa camada. Se o seu criador não tiver camadas, basta clicar no botão Tornar-se um usuário na página deles.

Os clientes iniciantes precisam adicionar seu método de pagamento e confirmar seus detalhes para se tornar um patrocinador oficial de um criador / membro do Patreon. Na página de confirmação, você pode revisar os detalhes do pagamento, definir o valor ou o limite mensal e confirmar.

Ainda confuso sobre como ou por que você usaria o Patreon? Aqui está um exemplo simples: Molly Burke (abaixo) é um YouTuber cego. Ela cria vídeos para educar outras pessoas e conscientizar. Às vezes, ela oferece acesso exclusivo à sua vida pessoal, se você a apoiar através do Patreon. Por exemplo, em 2020, ela começou a namorar alguém novo e o apresentou primeiro aos clientes. Os espectadores não pagos do YouTube precisam esperar para conhecer seu novo namorado.

Confira o hub de suporte da Patreon para saber mais sobre associações, impostos, taxas, níveis de perguntas frequentes, etc.