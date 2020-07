Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está atualizando o Google Maps para que seja um pouco mais ecológico (e pandêmico?). Agora ele pode mostrar as direções para bicicletas de aluguel ancoradas.

Trabalha com bicicletas de aluguel compartilhadas, como o Citi Bike em Nova York ou o Santander Cycles em Londres. Basicamente, primeiro você fornece instruções a pé para chegar a uma bicicleta próxima e acoplada e, em seguida, fornece instruções de bicicleta entre várias docas. Também mostra as direções a pé do seu último cais até o seu destino. É muito semelhante a outro recurso que oferece para scooters e bicicletas que não precisam ser acopladas.

O Google Maps também oferece há muito tempo navegação para bicicletas tradicionais, mas eis como o Google descreve seu mais novo recurso de bicicleta em uma postagem no blog:

"Para fornecer a rota de bicicleta mais atualizada, usamos uma combinação de aprendizado de máquina, algoritmos complexos e nossa compreensão das condições do mundo real com base em imagens e dados de autoridades governamentais e contribuições da comunidade. Também consideramos várias formas de ciclovias e ruas próximas que podem ser menos amigáveis para as duas rodas (como túneis, escadas e más condições da superfície) para que você possa ter a melhor e mais suave rota de bicicleta.Você também pode ver quão plana ou íngreme sua rota será, então você saberá se está em um passeio fácil e arejado ou que realmente fará o coração disparar.

Talvez o mais interessante seja que o Google observou que, desde o início da pandemia em fevereiro, os pedidos de rotas de bicicleta no Google Maps aumentaram 69%. O Google sugeriu que as pessoas usem bicicletas para permanecer em forma ou comutar com segurança. "À medida que os hábitos de bicicleta mudam, especialmente à medida que as coisas evoluem com o COVID-19, estamos constantemente atualizando essas informações para ajudá-lo a descobrir a rota de bicicleta mais confiável", afirmou o Google.

O novo recurso do Google Maps será lançado neste verão para 10 cidades: Chicago, Nova York, San Francisco Bay Area, Washington DC, Londres, Cidade do México, Montreal, Rio de Janeiro, São Paulo e Taipei e New Taipei City. O Google disse que mais cidades serão suportadas nos próximos meses.