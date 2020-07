Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O banco somente online Monzo adicionou uma opção de conta de assinatura premium novamente. Chamado Monzo Plus, custa £ 5 por mês e vem com vários benefícios adicionais, além da conta gratuita habitual.

Com uma conta Plus, você pode adicionar todas as outras contas bancárias e cartões de crédito que não sejam da Monzo para controlar suas finanças no mesmo local. Você também recebe um novo cartão de débito holográfico com os detalhes na parte traseira e não na frente, como nos cartões convencionais.

Você pode criar categorias personalizadas para ver os detalhes do pagamento no mesmo local. E você pode até dividir pagamentos únicos em várias categorias, como dividir as compras dos supermercados em "comida" e "bebida".

Os cartões virtuais podem ser criados para pagamentos on-line, para mantê-los separados dos detalhes habituais do seu cartão Monzo. Enquanto outros incentivos incluem 1% de juros (variável) no saldo da sua conta e em Pots regulares (até R $ 2.000).

Existem ofertas exclusivas em compras diferentes. E você ainda pode usar gratuitamente o rastreador de crédito para ver sua pontuação de crédito atual.

Não é a primeira vez que Monzo experimenta um esquema de assinatura paga. Seu plano Plus anterior foi descartado em 2019, com esta nova versão uma "revisão completa" e um valor aparentemente melhor por dinheiro.