Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Várias contas de alto perfil no Twitter foram invadidas como parte do que parece ser uma campanha maliciosa generalizada.

O primeiro relato percebido como afetado pertence a Elon Musk. Foi aparentemente comprometido por um hacker tentando promover uma fraude de bitcoin. O hacker ou o grupo por trás da atividade postou um tweet na conta de Musk. O co-fundador da Microsoft, Bill Gates, pareceu ser impactado pelo mesmo golpista, que twittou uma postagem semelhante com o mesmo endereço de carteira de bitcoin.

Ambas as contas compartilharam outros tweets fraudulentos, embora tenham sido rapidamente excluídas.

Muitos usuários do Twitter também viram as contas da Apple, Square Cash e Uber twittando mensagens semelhantes. Os tweets, que claramente direcionam as pessoas para a carteira criptográfica de um hacker, começaram a sair por volta das 16h ET e disseram algo como: “Estou me sentindo generoso por causa do COVID-19. Dobro qualquer pagamento BTC enviado para o meu endereço BTC pela próxima hora. Boa sorte e fique seguro lá fora!

Alguns tweets também mencionaram uma oferta falsa, juntamente com o endereço de bitcoin do hacker: “Sentindo-me grato por duplicar todos os pagamentos enviados para o meu endereço BTC! Você envia $ 1.000, eu envio de volta $ 2.000! Faça isso pelos próximos 30 minutos ”, dizia antes de também ser excluído.

Entramos em contato com o Twitter para um comentário e informaremos se soubermos sobre outras contas comprometidas de alto perfil do Twitter.

1/3 Twitter

A galeria acima contém capturas de tela de alguns dos tweets fraudulentos de bitcoin.

Atualização: Juntamente com o CEO da Tesla e o CEO da Apple e outros, parece que Barack Obama, ex-presidente dos EUA, Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA, Jeff Bezos, CEO da Amazon e Kanye West, um artista, foram todos varridos nesta campanha, pois suas contas twittaram o mesmo golpe.