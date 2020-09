Melhores alternativas TikTok 2020: Cinco aplicativos de compartilhamento de vídeo para experimentar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O TikTok não é para todos. Algumas pessoas se preocupam com a segurança do aplicativo, enquanto outras não gostam e nunca irão gostar. Isso está ok. Mas se você está interessado em criar e compartilhar vídeos, especialmente clipes curtos com filtros, música e outros efeitos aplicados, você realmente não pode vencer o TikTok. Felizmente, existem aplicativos que tentam oferecer uma experiência semelhante. Aqui estão algumas alternativas do TikTok ganhando força na Apple App Store e Google Play Store.

Talvez um seja exatamente o que você deseja.

Nossa escolha das principais alternativas de TikTok

Dubsmash

Web: dubsmash.com | iOS: dubsmash | Android: Dubsmash

Dubsmash da Mobile Motion existe há mais de cinco anos, com mais de cem milhões de usuários de downloads em todo o mundo. Ele permite que você assista e crie vídeos curtos de 10 segundos. Você pode combinar ou “esmagar” clipes que você cria com sons pré-gravados conhecidos como dubs - puxar faces, inventar novas danças, sincronizar falas de filmes, o que você quiser fazer. Você pode até fazer gravações dub personalizadas. Ou você pode simplesmente explorar diferentes seções e feeds para encontrar vídeos que gosta de assistir.

Byte

Web: byte.com | iOS: Byte | Android: Byte

Byte vem diretamente do criador do Vine. Como o Vine, ele permite que você edite e compartilhe vídeos em loop. Você pode editar as filmagens que gravou do aplicativo ou pode usar a câmera embutida do aplicativo para gravar vídeos de seis segundos, todos os quais podem ser carregados em sua página. “A nostalgia é o nosso ponto de partida, mas aonde iremos em seguida depende de você”, diz a descrição do aplicativo na App Store da Apple. O Byte também apresenta aos usuários um feed de conteúdo das pessoas que eles seguem, além de uma página para encontrar novos conteúdos.

Triller

Web: triller.co | iOS: Triller | Android: Triller

Triller é um aplicativo simples que permite que você - seja você um artista famoso ou apenas o joe comum - crie e compartilhe vídeos musicais. Você também pode usar o Triller para dançar, dublar e comédia - exatamente como faria com o TikTok. Oferece mais de 100 filtros e ferramentas de edição. Na verdade, o Triller usa uma tecnologia de edição de IA que o ajuda a criar instantaneamente vários vídeos em uma trilha de diferentes durações. Em 2019, Triller tinha cerca de 26 milhões de usuários e 120 milhões de downloads.

Funimate

Web: funimate.com | iOS: Funimate | Android: Funimate

Funimate permite criar e editar vídeos em loop. Tecnicamente, é apresentado como uma forma de os jovens editarem e compartilharem videoclipes. Cheio de efeitos, filtros e transições avançados em tempo real, você pode usar o Funimate para desenhar em gravações, adicionar letras, luzes de néon, bem como cortar, aparar e mesclar muitos clipes. Você também pode usar emoji, adesivos, criar seus próprios efeitos e participar de desafios diários. Funimate diz que atingiu o primeiro lugar na App Store em mais de 100 países.

Chingari

Web: chingari.io | iOS: Chingari | Android: Chingari

Chingari é uma alternativa indiana ao TikTok, com a maioria dos vídeos sobre música e dança. Parece um pouco lento e desajeitado. Mas está acrescentando 300.000 usuários a cada hora e obtém mais de 2,2 milhões de visualizações de vídeo por hora. Possui uma interface de blocos, completa com uma zona de jogo separada, onde você pode jogar questionários para ganhar prêmios em dinheiro. Em termos de criação de vídeo, possui vários filtros e permite adicionar música de fundo aos vídeos. Você também pode definir um cronômetro e alterar a velocidade.

Escrito por Maggie Tillman.