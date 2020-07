Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Tinder está lançando um teste de um novo recurso de bate-papo por vídeo, chamado Face to Face, que a empresa-mãe do Tinder, Match, anunciou recentemente .

O Face to Face basicamente permite que as partidas do Tinder sejam realizadas em datas virtuais, tudo no aplicativo móvel do Tinder. Ambos os usuários precisam optar por usar o recurso, no entanto.

A Match está testando cara a cara com alguns usuários em mercados mundiais selecionados, de acordo com TechCrunch e The Verge . Atualmente, esses mercados incluem Virgínia, Illinois, Geórgia e Colorado, além de Brasil, Austrália, Espanha, Itália, França, Vietnã, Indonésia, Coréia, Taiwan, Tailândia, Peru e Chile.

Depois que dois usuários do Tinder corresponderem e estiverem conversando, eles poderão iniciar um bate-papo por vídeo simplesmente tocando no novo ícone de vídeo, que não será ativado até que ambos tenham entrado. Depois, depois que os dois usuários alternarem o vídeo, terão que concordar se as chamadas devem estar livres de nudez e ficar limpas e assim por diante. Match disse que, após a ligação, um pop-up perguntará se eles se enfrentariam novamente e que os usuários também terão a opção de denunciar a outra pessoa, se necessário.

A Match disse que já testou o vídeo antes, mas não foi até a pandemia que um desejo real por esse recurso surgiu.

A empresa, dona de outras plataformas de namoro, como Hinge, OK Cupid e Plenty of Fish, disse a investidores que 70% dos usuários de Hinge relataram estar abertos a uma data de vídeo. Suas equipes de engenharia trabalharam rapidamente para implantar recursos individuais de bate-papo por vídeo em muitas de suas plataformas, inclusive no Tinder.

As partidas do Tinder que não estão prontas para se encontrar pessoalmente - seja por causa do COVID-19 ou apenas por levar as coisas devagar - podem ser facilmente acessadas por outros aplicativos, como o Snapchat, para manter contato e muitos o fazem. Mas, com o Face to Face, o Match está claramente tentando manter os jogos conversando dentro do Tinder.