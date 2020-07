Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Discórdia, para quem a conhece e a utiliza - e existem 100 milhões de usuários em todo o mundo - é sinônimo de jogo. Ou, pelo menos, essa foi a ideia original. Mas isso está prestes a mudar, pois diminui o foco do jogo em sua marca.

"Olhando para o futuro, nós [Discord] queremos focar nas experiências e nas pessoas que são importantes para você", diz a locução no vídeo Your Place To Talk, publicado em 30 de junho de 2020.

"Isso nem sempre inclui jogos. Em muitos casos, você nos disse que não inclui jogos. Você disse que só quer um lugar confiável para você e seus amigos sair e conversar."

Parece que, na revolução doméstica em que o Zoom está em ascensão , esse Discord quer um pedaço da torta maior. E isso é justo o suficiente. Ele já oferece muitos recursos de bate-papo que você não pode encontrar em outro lugar - especialmente para grupos grandes, com bots e ferramentas de moderação -, de modo a expandir o apelo é o próximo passo lógico.

Também é algo que tem acontecido naturalmente nos últimos tempos. Portanto, afastar-se da marca exclusiva para jogadores é algo que a comunidade começou a fazer antes que a empresa decidisse pressionar o grande botão verde de qualquer maneira.

Não que o Discord esteja abandonando os jogos, é claro. "Os jogos sempre serão importantes para nós ... mas realmente o Discord é sobre você ." Ah, que fofo.