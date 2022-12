Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Primephonic é um serviço de streaming de música agora extinto que oferecia exclusivamente música clássica. Foi adquirido pela Apple, e retirado do ar no verão de 2021.

Um post no site da Primephonic afirma que "o serviço Primephonic foi retirado do ar". Estamos trabalhando em uma nova e incrível experiência musical clássica da Apple para o próximo ano".

A partir da escrita, este serviço de música clássica da Apple ainda não se materializou, embora tenha havido provas de que está nas obras.

Se você estiver interessado nos serviços que a Primephonic costumava oferecer, você pode encontrá-los abaixo:

O que a Primephonic oferecia?

Primephonic era um aplicativo completo de streaming de música clássica. A melhor característica da Primephonic era sua busca porque permitia aos usuários buscar música clássica por período, gênero, estilo ou pessoal, tais como quem conduzia a apresentação. Essencialmente, os usuários podiam pesquisar grandes quantidades de música clássica através de outros fatores (até oito variáveis) em vez de apenas o artista, música ou busca de álbuns disponíveis em outros aplicativos de streaming.

Fundado em 2017, o serviço contava com mais de três milhões e meio de faixas de 170.000 artistas em 230.000 álbuns e 2.400 gravadoras. Uma equipe de curadoria manual trabalhou para garantir que tudo fosse categorizado corretamente. A Primephonic alegou ter o maior banco de dados clássico do mundo, com 230.000 álbuns.

"A música clássica é complicada... ela tem muitos dados associados a ela" diz o chefe da curadoria Guy Jones. Uma única peça pode ter centenas de gravações diferentes e demonstrou isso ao Pocket-lint ao mostrar um concerto de piano de Beethoven com 571 gravações diferentes disponíveis. O aplicativo recomenda a escolha das versões - que é curada manualmente para as 500 melhores obras.

As playlists também foram curadas com o ouvinte clássico em mente - em vez de apenas um monte de faixas "clássicas relaxantes" que poderiam ser encontradas em outra plataforma, Primephonic tinha playlists mais granulares para iniciantes como Choral Essentials ou Renaissance Essentials para iniciar os usuários. E, é claro, havia inúmeros novos lançamentos.

Jones disse que a música clássica é tão diversa "mas é interessante que o clássico é uma coisa que as pessoas sentem que têm que entender antes de poder apreciá-la". Há uma idéia antiga de que é elitista". No entanto, Jones argumentou que não precisa ser elitista e que há muitos pontos de entrada.

"Há uma idéia de música clássica como sendo pacífica e relaxante", disse Jones. "Muito disso pode ser emocionante, desesperante, hiperativo ou qualquer outra coisa".

Que assinaturas e aplicativos ele tinha?

Uma assinatura completa custava £9,99 (Premium) ou £14,99 (Platinum) por mês. Havia um período de teste gratuito de 14 dias. A diferença entre as duas camadas era essencialmente a qualidade de streaming - MP3 de 320kbps ou FLAC de 24 bits sem perdas. Os usuários podiam economizar pagando ou £99,99 ou £149,99 adiantados por um ano.

O CEO da Primephonic Thomas Steffans nos disse que a divisão entre as duas assinaturas era de aproximadamente 45/55, com a maioria optando pela qualidade de áudio mais alta.

Havia aplicativos iOS e Android, assim como um aplicativo baseado na web em Macs e PCs. A escuta off-line foi suportada nos aplicativos móveis, como esperado. Também foi totalmente integrado com o Sonos.

Não podia ser usado com dispositivos Amazon Alexa ou Google Assistant na época, mas os usuários podiam se conectar naturalmente a esses dispositivos e outros com Bluetooth, Chromecast e AirPlay.

Cadernos digitais

A Primephonic tinha introduzido livretos, que eram PDFs de CD inlays que os usuários não tinham a experiência do streaming. Por causa das informações detalhadas que continham, inclusive eles acrescentaram algo à experiência.

A Primephonic tinha colaborado com grandes gravadoras como Sony, Universal e Harmonia Mundi, assim como pilhas de gravadoras menores, sobre os livretos e já estava fornecendo dezenas de milhares deles para os ouvintes. A Primephonic disse que estava planejando trazê-los para o maior número possível de álbuns.

"Os livretos de CD são muito importantes para os entusiastas da música clássica", disse Steffens. "Nossos assinantes são apaixonados pelo gênero e querem absorver o máximo possível de informações detalhando compositores, instrumentistas e maestros".

Escrito por Dan Grabham. Edição por Luke Baker.