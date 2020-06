Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Zoom anunciou recentemente que não ofereceria criptografia de ponta a ponta (E2EE) gratuitamente para os usuários, e foi rapidamente atingido com críticas de todos os ângulos.

Agora, o Zoom está mudando de idéia, ao anunciar que todos os usuários do software de videoconferência receberão proteção AES 256 GCM. O recurso não será limitado aos usuários corporativos do Zoom. Está chegando a usuários gratuitos e pagos. Aparecerá como uma opção em qualquer chamada, para que os administradores possam ativar ou desativar no nível da conta ou do grupo. Zoom indicou que usuários gratuitos precisam passar por um processo de verificação para habilitar a criptografia.

Lembre-se de que, em junho, a empresa sugeriu que os usuários livres usariam chamadas criptografadas para atividades ilegais.

"O Zoom não monitora proativamente o conteúdo da reunião e não compartilhamos informações com as autoridades, exceto em circunstâncias como abuso sexual de crianças", disse Zoom na época . "Planejamos fornecer criptografia de ponta a ponta aos usuários para os quais possamos verificar a identidade, limitando, assim, os danos a esses grupos vulneráveis. Os usuários gratuitos se inscrevem com um endereço de e-mail, que não fornece informações suficientes para verificar a identidade. ”

O zoom agora parece estar atrasado e, ao mesmo tempo, apresentar uma solução alternativa, oferecendo aos usuários gratuitos chamadas criptografadas se eles fizerem uma verificação única. Eles devem fornecer informações adicionais, como verificar um número de telefone por meio de um texto. "Muitas empresas líderes executam etapas semelhantes na criação de contas para reduzir a criação em massa de contas abusivas", explicou Zoom.

Zoom descreveu seu processo de verificação como "autenticação baseada em risco" que "combaterá abusos". Uma vez verificado, o Zoom oferecerá a criptografia de transporte AES 256 GCM por padrão, que ele disse ser "um dos mais fortes padrões de criptografia".

A Zoom planeja oferecer seu recurso de criptografia de ponta a ponta, inicialmente através de um teste beta que começará a funcionar em julho.