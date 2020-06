Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Dropbox lançou um gerenciador de senhas e um “cofre” em seus arquivos para armazenar documentos como certidões de nascimento. Mas ambos são apenas testes beta neste momento. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre esses novos recursos, incluindo quando você pode começar a experimentá-los.

O gerenciador de senhas nativo do Dropbox, o Dropbox Passwords, apareceu recentemente na Play Store como um aplicativo independente. Agora, o Dropbox está anunciando oficialmente o recurso na forma beta. O Dropbox Senhas está disponível para usuários de iOS e Android (os aplicativos para Mac e Windows também estão chegando).

Ele foi projetado para armazenar e sincronizar senhas entre dispositivos com criptografia "conhecimento zero". Também pode preencher automaticamente campos de credenciais. Vale ressaltar que o Dropbox Passwords usa a tecnologia e os ativos que o Dropbox adquiriu quando comprou a Valt no ano passado.

O Dropbox também está lançando o Dropbox Vault, um local na sua conta do Dropbox para armazenar documentos confidenciais. Está protegido por um PIN de seis dígitos. O Dropbox disse que os arquivos serão criptografados quando forem carregados, baixados e armazenados nos servidores do Dropbox. Você poderá compartilhar o acesso ao seu Dropbox Vault sem precisar abrir toda a sua conta também.

O Dropbox está introduzindo uma nova maneira de fazer backup automático de pastas do seu Mac ou PC para o Dropbox, incluindo uma maneira de escolher quais pastas o Dropbox faz backup. Este recurso estará disponível na versão beta para usuários do Dropbox Basic, Professional e Plus a partir de 16 de junho de 2020.

O Dropbox adquiriu o HelloSign no ano passado e agora está adicionando um recurso de assinatura eletrônica, para que você possa enviar, receber e assinar documentos sem sair do Dropbox. Ele estará disponível para "um subconjunto de usuários" na versão beta privada em junho de 2020. Ele estará disponível para todos os usuários a partir de julho de 2020.

O Dropbox também está lançando o Dropbox App Center para ajudá-lo a encontrar aplicativos de terceiros que funcionam com o Dropbox sem precisar mergulhar nas configurações da sua conta. Está disponível para "um subconjunto de usuários" na versão beta agora, com mais de 40 parceiros da empresa no App Center.

Por fim, o Dropbox está lançando o Dropbox Family, um plano familiar que permite que você tenha seis pessoas em um plano de cobrança. Essa nova opção está sendo lançada para os usuários do Dropbox Plus durante o verão e deve estar disponível para todos os usuários até o final de 2020.

As versões beta do Dropbox Passwords e Vault estão disponíveis apenas para usuários móveis no Dropbox Plus, que começa em US $ 11,99 por mês. Apenas novos assinantes, no entanto, no lançamento, enquanto todos os outros usuários existentes do Dropbox Plus terão acesso à versão beta em algum momento do verão de 2020.