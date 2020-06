Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Dropbox introduziu silenciosamente um gerenciador de senhas na forma de um novo aplicativo móvel, mas você ainda não pode usá-lo.

Chamado Senhas do Dropbox , o aplicativo está disponível apenas em uma versão beta privada para usuários do Android. Você pode baixá-lo na Google Play Store, embora precise de um convite para usá-lo. É bastante simples nesta fase. Ele pode criar senhas, armazenar e sincronizá-las entre dispositivos e preencher automaticamente os campos de credenciais. O AndroidPolice detectou pela primeira vez as senhas do Dropbox e observou que entra nos aplicativos e sites com "um clique".

O Dropbox Passwords também oferece "criptografia de conhecimento zero", para que apenas você tenha acesso aos dados armazenados no aplicativo. Em outras palavras, ele compartilha muitos dos mesmos recursos e protocolos que Dashlane, LastPass, 1Password e outros gerenciadores de senhas Não há nenhuma palavra sobre se ele pode importar senhas ou se suporta autenticação de dois fatores, mas a listagem do aplicativo indica que está em "desenvolvimento" e pode ter erros.

Entramos em contato com o Dropbox para um comentário sobre por que ele está entrando no mercado de gerenciadores de senhas tão tarde no jogo, mas, como é um serviço de armazenamento em nuvem amplamente conhecido, não é difícil imaginar que o Dropbox Password se torne rapidamente popular, especialmente entre os usuários do Dropbox.