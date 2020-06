Como usar a ferramenta de desfoque de rosto da Signal e qual é o objetivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aplicativo de mensagens criptografadas A Signal tem uma nova ferramenta de desfoque de rosto que agora está sendo lançada em seus aplicativos Android e iOS .

É basicamente um novo recurso de privacidade de um aplicativo focado apenas na proteção da privacidade de seus usuários. Se você planeja compartilhar fotos através do Sinal, a ferramenta Desfoque permitirá desfocar rapidamente rostos e muito mais. A Signal anunciou durante um período em que as pessoas protestavam nos EUA pelo assassinato de George Floyd. E sugere que você use a ferramenta para ajudar a proteger a privacidade das pessoas nas fotos que você compartilha.

A ferramenta Desfoque do sinal aparece no editor de imagens dos aplicativos de sinal para Android e iOS. Quando você tira uma foto, pode selecionar a opção Desfocar na barra de ferramentas. Isso informará o aplicativo para detectar automaticamente qualquer rosto na sua imagem. Caso perca alguma, você ainda pode desfocar manualmente.

De fato, você pode desfocar qualquer coisa que desejar anonimizar. Todo o processamento também ocorre localmente, para que todas as suas imagens desfocadas permaneçam no dispositivo.

Imagine, por exemplo, que você esteja em protesto com os amigos e queira capturar o momento, mantendo a privacidade dos seus amigos e a privacidade daqueles que protestam ao seu redor. Você pode usar o Sinal para capturar a foto enquanto desfoca automaticamente seus rostos. Embora você possa usar outro aplicativo para tirar suas fotos, é provável que esses aplicativos não tornem fácil ocultar identidades com o toque de um botão.

Em uma postagem no blog que anunciou o recurso, a Signal revelou que os protestos levaram a downloads de aplicativos, que usam uma tecnologia segura chamada criptografia de ponta a ponta para tornar incrivelmente mais difícil para a aplicação da lei ou qualquer outra pessoa interceptar suas chamadas e mensagens .

"Também estamos trabalhando para descobrir maneiras adicionais de apoiar todos na rua agora", disse Signal. "Uma coisa imediata parece clara: 2020 é um ano muito bom para cobrir seu rosto".

A atualização com a ferramenta Desfoque está configurada para ser lançada globalmente para os usuários "o mais rápido possível" nos aplicativos de sinal Android e iOS.

Confira a publicação do blog da Signal para obter mais detalhes.