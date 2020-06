Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook lançou uma "ferramenta de transferência de fotos" no ano passado, projetada para permitir que você transfira facilmente imagens e vídeos do seu perfil na rede social para o Google Fotos e outros serviços de armazenamento. Ele testou o recurso pela primeira vez em regiões específicas como a Irlanda, mas agora está disponível em todo o mundo.

No lançamento, a ferramenta de transferência de fotos do Facebook permite transferir suas mídias pessoais armazenadas no Facebook para o Google Fotos. Anteriormente, era muito mais trabalhoso fazer isso, como era necessário manualmente. Em um post do blog, Steve Satterfield, diretor de privacidade e políticas públicas do Facebook, disse que a ferramenta está enraizada no princípio de que "se você compartilhar dados com um serviço, poderá movê-lo para outro".

Enquanto estiver conectado à sua conta do Facebook na Web, clique na seta para baixo na barra de menus e selecione "Configurações e privacidade". Em seguida, selecione Configurações e vá para a guia que diz “Suas informações do Facebook”. A partir daí, clique em "Visualizar" ao lado de "Transferir uma cópia de suas fotos ou vídeos".

Você será solicitado a fazer login na sua conta e escolher um destino para suas fotos e vídeos. No momento, a única opção é o Google Fotos. Você também pode selecionar fotos ou vídeos para transferir. Faça a sua escolha, clique em Avançar e faça login na sua conta do Google Fotos. Você terá que dar permissão ao Facebook para adicionar à sua biblioteca do Google Fotos. Por fim, confirme sua transferência. É isso aí.

Você também pode interromper sua transferência e visualizar a atividade na ferramenta de transferência de fotos.

O Google Fotos é simplesmente o primeiro serviço de armazenamento ao qual o Facebook está vinculando - há planos de expandi-lo para dar conta de outras pessoas que fazem parte do "Programa de transferência de dados". Esta iniciativa foi criada em 2018 entre Google, Facebook, Microsoft e Twitter.

Confira a postagem do blog do Facebook na ferramenta.