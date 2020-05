Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Hulu está começando a testar um recurso de festa de exibição que permitirá que os assinantes assistam simultaneamente a um programa ou filme enquanto estiverem em uma sala de bate-papo em grupo. Isso chega no momento em que muitos têm distanciamento social, mas ainda desejam se conectar.

Embora serviços de terceiros ofereçam recursos de vigia para serviços populares de streaming, não existe uma maneira integrada de transmitir Hulu com um amigo. Agora, no entanto, é um dos primeiros dos principais serviços de streaming a oferecer esse recurso. Atualmente, é muito limitado e você deve assinar o plano sem anúncios do Hulu para se qualificar para experimentá-lo. Hulu disse que "milhares de filmes e programas" o apoiarão.

Para acessar o recurso, procure o ícone “watch party” na página de detalhes dos títulos suportados. Você receberá um link para enviar a outras pessoas que desejam participar e assistir junto com você. Todo mundo que assiste deve estar usando o site do Hulu e precisa ser assinante sem anúncios.

O recurso de assistir festa do Hulu permite que os espectadores conversem entre si em um bate-papo em grupo compartilhado com um fluxo do vídeo que estão assistindo. Cada participante pode controlar sua própria reprodução. Eles podem pausar ou "clicar para recuperar o atraso" para voltar ao local em que o grupo está assistindo.