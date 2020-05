Problemas comuns com o zoom e como corrigi-los

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

À medida que mais e mais pessoas recorrem a serviços como o Zoom , muitas estão enfrentando problemas que precisam ser corrigidos.

Não se preocupe - temos algumas das correções mais rápidas e fáceis para problemas de zoom, se você tiver problemas.

Em primeiro lugar, se você não conseguir que o Zoom funcione, verifique o status do serviço do Zoom para ver se o problema está no fim do Zoom. Aponte seu navegador para status.zoom.us e você poderá ver se algum dos serviços do Zoom não está funcionando, se há problemas em andamento e o que está sendo feito.

Desligue os aplicativos que você não está usando: o zoom e qualquer aplicativo de vídeo podem ser exigentes no seu computador e na conexão à Internet; portanto, vale a pena desligar os aplicativos desnecessários se você estiver com problemas. Isso libera recursos para o Zoom usar.

Verifique se você está usando a versão mais recente do Zoom: houve várias atualizações do Zoom recentemente; portanto, vale a pena verificar se você está usando a versão mais recente do aplicativo. Você geralmente será solicitado a atualizar quando abrir o Zoom, se houver uma atualização, mas sempre vale a pena verificar, pois alguns recursos mudam entre as atualizações.

Meu aplicativo continua travando ou fechando: primeiro, faça as duas coisas acima. Se ainda estiver com problemas, tente reiniciar o computador. Se isso não resolver, verifique se há alguma atualização de software para o seu computador.

Verifique se você não está com o som desativado: quando você participa de uma reunião do Zoom, normalmente precisa clicar para ativar o microfone, porque está sem som. Procure o ícone do microfone no canto inferior esquerdo. Se estiver riscado, clique nele para ativar o som do microfone. Se você estiver no aplicativo móvel, terá que "ingressar no áudio" para poder falar ou ouvir som.

Se estiver usando um microfone externo: Muitos microfones externos possuem seu próprio recurso de mudo - verifique se o microfone não está mudo.

Verifique sua conexão Bluetooth: se você participar de uma chamada e ninguém puder ouvi-lo, verifique se você não está conectado a um fone de ouvido Bluetooth em outro local da casa. Pode ser que uma conexão existente tenha reivindicado seu áudio. Ou, se você quiser usar um fone de ouvido Bluetooth, verifique se ele está conectado corretamente ao dispositivo que está executando o Zoom.

Verifique a fonte de áudio no Zoom: se você estiver em uma chamada e ninguém puder ouvi-lo, clique na seta para cima para expandir o botão de áudio no aplicativo Zoom. Você verá as opções disponíveis no seu computador para poder usar o microfone correto.

Verifique as configurações de áudio no Zoom: Semelhante ao acima, se você não estiver em uma reunião, pode abrir o Zoom, abra as configurações e vá para "áudio". Aqui você terá a opção de definir suas preferências e testar o microfone e o alto-falante no seu PC para ver se está funcionando. Se o seu microfone estiver muito baixo, você poderá aumentar os níveis aqui.

Verifique se as configurações de áudio do seu PC estão corretas: Se você não conseguiu resolver o problema através do próprio Zoom, verifique suas configurações ou preferências no seu computador. Acima de tudo, verifique se eles realmente funcionam para ajudar a isolar o problema.

O ruído de fundo está atrapalhando a chamada: se houver muito barulho ao seu redor - pessoas em casa, barulho de trânsito, animais, aeronaves, considere usar um aplicativo de cancelamento de ruído como o Krisp . Isso pode reduzir o ruído de fundo para que você pareça mais claro. Também pode reduzir o ruído de fundo de outras pessoas na chamada, para que você também não ouça o ruído.

Não há som ao compartilhar um vídeo / YouTube: se você deseja compartilhar conteúdo de vídeo com som via compartilhamento de tela, marque a opção "compartilhar som do computador" ao compartilhar sua tela. Caso contrário, o único som que as pessoas terão é aquele que passa pelo seu microfone.

Há ecos ou feedback no áudio: isso geralmente acontece quando um microfone detecta o áudio proveniente dos alto-falantes. Pode ser que o microfone esteja muito próximo dos alto-falantes, alguém que esteja usando um telefone e um computador ou vários computadores estejam muito próximos. Silenciar o microfone pode resolver o problema ou identificar quais participantes estão causando os problemas.

Ninguém pode me ver: se você não pode ser visto - e não pode se ver - comece verificando se iniciou o vídeo na chamada. Pressione o botão no canto inferior esquerdo para garantir que você ingressou no vídeo na chamada. A maioria das chamadas começa com o vídeo desativado.

Verifique a câmera que você está usando: Assim como no áudio, o Zoom permitirá que você escolha qual câmera usar. Toque na seta ao lado do botão de vídeo e uma lista de câmeras disponíveis será exibida. Verifique se você não está usando uma câmera coberta ou em um laptop fechado (encaixado), por exemplo. Também é aqui que você poderá encontrar câmeras virtuais, se quiser se transformar em uma batata .

Confirme as configurações de vídeo no Zoom: se você tentou as duas opções acima sem êxito, abra as configurações no aplicativo Zoom e examine as opções de "vídeo". Você poderá ver uma prévia da sua webcam e selecionar as webcams disponíveis. Se você não conseguir visualizar a webcam, precisará verificar as configurações do computador e verificar se a webcam está instalada corretamente.

Meu vídeo é bloqueado e fica congelado: muitos problemas de qualidade no vídeo são causados por dados. Isso pode ser porque você não tem Wi-Fi forte ou há alguém usando largura de banda na sua conexão (transmitindo em 4K ou baixando arquivos grandes, por exemplo). Tente limitar outros serviços exigentes e verifique se possui um bom sinal Wi-Fi ou uma conexão com fio.