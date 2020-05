Políticos modernos reimaginam fantasticamente em pinturas de retratos famosos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Cobrimos algumas obras de arte fantásticas no passado. Com talentosos artistas do Photoshop, usando suas habilidades para criar algumas peças bacanas de arte moderna.

No Design Crowd, há vários concursos regulares do Photoshop, desafiando as pessoas a criar obras de arte criativas sobre tópicos específicos. Houve todos os tipos, de animais em pinturas renascentistas , personagens de desenhos animados a filmes reformulados com novos atores .

Este é tudo sobre políticos. Se você ama ou detesta políticos, certamente apreciará esta coleção de imagens em que as fotos das mais conhecidas foram convertidas em retratos pintados.

Vladimir Putin é talvez um dos políticos modernos mais conhecidos dos quais você provavelmente verá uma foto. O Presidente da Rússia ocupa altos cargos no país há muitos anos. Aqui ele é visto em tempos mais simples, graças a um artista que aprimorou sua imagem para se encaixar perfeitamente no trabalho de Vincent Van Gogh.

Nós sentimos que a piscadela atrevida pode não ser o lado do personagem que você normalmente veria e é isso que realmente faz dessa imagem uma vencedora.

Ela pode não ter sido a mais popular dos políticos, apesar de ganhar o voto popular nas eleições de 2016, mas não há como negar que Hillary Clinton parece magnífica nesta pintura.

A maravilha do trabalho de Leonardo da Vinci foi reimaginada à semelhança do político americano. Ela não é Mona Lisa, mas ainda é um Photoshop rachado.

O Filho do Homem era uma pintura de auto-retrato surrealista de René Magritte, originalmente criada em 1964. A imagem original mostrava uma maçã pendurada na frente do rosto do artista e o chapéu ainda firmemente na cabeça. Agora re-imaginado, apresenta Kim Jong-Un com a Apple na mão e chapéu perdido pelo vento.

A menina com um brinco de pérola foi criada originalmente em 1665 e mostrou uma linda jovem européia usando um vestido exótico e um brinco grande. Agora foi reformulado para mostrar uma imagem de Angela Merkel, a chanceler da Alemanha. Na verdade, gostamos muito desse. É ao mesmo tempo convincente e divertido. Nós nos perguntamos o que Merkel pensaria disso.

Dilma Rousseff costumava ser a Presidente do Brasil antes de seu impeachment em 2016. Aqui está ela, vista como uma alternativa à semelhança da princesa Albert De Broglie, esposa do primeiro-ministro da França em 1845.

Consideramos que a versão atualizada é realmente uma grande melhoria em relação à imagem original . Se é uma boa homenagem a qualquer uma das mulheres, é inteiramente subjetivo.

Bem, este é bem especial, não é? A pintura original de 1840 mostrava um garoto de vestido rosa segurando um chicote. Um pouco de uma imagem estranha por si só. Ainda mais quando sua semelhança é substituída pela de Donald Trump.

François Hollande, o ex-presidente da França, é visto aqui, reimaginado na glória real de Napoleão Bonaparte, o imperador da França e o grande líder militar da época da Revolução Francesa. Um tributo apropriado? Não temos certeza.

Donald Trump e Hilary Clinton aparecem a pintura icônica de Grant Wood, American Gothic. Um certamente parece mais feliz do que o outro. Outra pintura a óleo clássica divertidamente reimaginada para que todos possam desfrutar.

Muitas das pinturas a óleo da antiguidade apresentam uma aparência e sensação assim. Homens importantes da época em trajes militares completos, exibindo um baú cheio de medalhas e posando para retratos históricos. Aqui, a semelhança do príncipe Leopold foi substituída pela de Bill Clinton.

Um Photoshop escuro, embora um pouco comovente, substitui a semelhança do líder revolucionário francês assassinado Jean-Paul Marat pelo do ex-primeiro-ministro David Cameron. Ele certamente matou o futuro de nossa nação.