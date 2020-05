Slack lança seus aplicativos redesenhados para Android e iOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Depois de testá-lo por algumas semanas com uma versão beta do Android, e após uma atualização significativa em sua versão para desktop , o Slack lançou uma atualização para o aplicativo para Android e iOS, redesenhando significativamente grande parte da experiência do usuário.

A idéia principal, de acordo com a postagem do Slack no assunto , é tornar o aplicativo mais simples de navegar e facilitar o acesso ao que você provavelmente está procurando, como mensagens diretas para você e seus próprios rascunhos de mensagens .

A principal mudança em que isso resultou e a mais significativa visualmente é a adição de uma barra de navegação de quatro painéis na parte inferior da tela, permitindo que os usuários escolham entre Início, DMs, Menções e Você.

A visão do Slack é que sua navegação anterior, embora única, não era o que a maioria das pessoas estava acostumada com outros aplicativos populares, o que motivou a mudança.

A opção Página inicial leva os usuários à lista de conversas em que estão, organizados por ter tags ou mensagens não lidas. Enquanto isso, DMs é o que diz na lata, permitindo acessar as mensagens enviadas diretamente para você em um toque.

Menções é algo próximo a uma guia de notificações, onde você pode ver rapidamente quem o mencionou recentemente e em quais mensagens, além de quaisquer reações que foram afixadas a eles ou a suas próprias mensagens.

Por fim, a guia Você permite que os usuários definam seu status e disponibilidade mais facilmente, com o objetivo aparentemente de incentivar as pessoas a gerenciar suas configurações com mais frequência e facilidade.

Um botão de composição também é adicionado para tornar a composição de uma nova mensagem mais rápida se você não encontrar a conversa em questão, enquanto também fica mais fácil adicionar aplicativos ao Slack usando o ícone de raio ao lado da barra de digitação nas mensagens.

Existem algumas alterações granulares e correções de erros incluídas na atualização, é claro, que devem estar disponíveis agora - os usuários precisarão da versão mais atualizada do aplicativo, que deve ser lançada ao longo desta semana.