O que são os Avatares do Facebook e como eles funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook está mais uma vez copiando o Snapchat, oferecendo avatares personalizáveis.

O Snapchat comprou o Bitmoji em 2016 por US $ 100 milhões e desde então ofereceu a seus usuários a capacidade de criar e enviar caracteres parecidos virtuais. Agora, o Facebook está oferecendo a seus usuários a mesma coisa: avatares personalizáveis. A rede social está lançando-os nos EUA depois de lançá-los internacionalmente no ano passado. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os Avatares do Facebook.

Eles são como personagens de Bitmoji

Crie sua própria aparência virtual

O Facebook disse que queria oferecer aos usuários uma maneira melhor de se expressar, por isso está introduzindo o Facebook Avatars. Veja como eles são descritos:

"Os avatares permitem que você compartilhe uma série de emoções e expressões por meio de uma persona digital que é exclusivamente representativa de você, por isso estamos entusiasmados em trazer essa nova forma de auto-expressão para mais pessoas em todo o mundo. Com tantas emoções e expressões para escolha, os avatares permitem que você reaja e se envolva de forma mais autêntica com a família e os amigos em todo o aplicativo ".

Disponível no aplicativo do Facebook

Também disponível no aplicativo Messenger

Os Avatares do Facebook podem ser usados em comentários e histórias do Facebook e, eventualmente, em mensagens de texto com planos de fundo. Eles também podem ser usados nas conversas do Messenger e podem ser exibidos no seu perfil de jogo do Facebook.

Ir para o compositor de comentários do Facebook ou Messenger

Toque no botão smiley, depois na guia adesivo e em "Crie seu avatar"

Você pode começar a criar seu próprio avatar no Facebook indo para o compositor de comentários no aplicativo Facebook ou Messenger. A partir daí, toque no botão do smiley, vá para a guia adesivo e escolha "criar seu avatar". É fácil!

Você notará uma variedade de opções, incluindo penteados, tez e roupas.

Confira a publicação do anúncio do Facebook aqui.