Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Então, você possui um Echo Show e não consegue descobrir como usá-lo para assistir a vídeos do YouTube. Primeiro, vamos ter certeza de que você pode fazer isso.

A linha Echo Show da Amazon agora inclui três alto-falantes com telas sensíveis ao toque: o Echo Show de 10 polegadas, o Echo Show 5 de 5,5 polegadas e o modelo de 8 polegadas. Cada um desses dispositivos Echo Show pode carregar conteúdo do seu canal favorito do YouTube. Você pode usá-lo para assistir ao programa de culinária Its Alive de Brad Leone no YouTube, por exemplo, ou talvez queira transmitir um show ao vivo.

Embora não exista nenhum aplicativo, habilidade ou suporte oficial do YouTube, há uma solução fácil que permitirá assistir a qualquer vídeo ou transmissão ao vivo do YouTube em dispositivos Echo Show. Apenas verifique se o dispositivo está conectado, configurado e ligado. Em seguida, basta pedir ao Alexa para "abrir o YouTube".

"Alexa, abra o YouTube."

Se for a primeira vez que você pergunta, o Alexa solicitará que você escolha um navegador padrão. Suas opções incluem o Silk da Amazon ou o Firefox da Mozilla. Toque em um navegador para selecionar um (você não precisará fazer isso novamente para futuras solicitações de abertura do YouTube). Observe que, se você preferir o Firefox em vez do Silk, também poderá usar o YouTube TV, pois o Firefox é um dos poucos navegadores fora do Chrome que suporta o YouTube TV.

O Alexa abrirá o YouTube diretamente no navegador que você selecionou. Você pode fazer login na sua conta do YouTube ou não - depende de você.

A partir desse momento, para usar o YouTube no Echo Show, peça ao Alexa para abrir o YouTube e a página será aberta. Toque na tela de toque do Echo Show com o dedo para fazer login ou pesquisar e navegar no YouTube como faria em um tablet. Você pode perguntar coisas como "Alexa, reproduzir SNL no YouTube", mas a Alexa fará uma pesquisa e exibirá uma página de resultados do YouTube, na qual você pode tocar para reproduzir um vídeo.

Se você tiver um Echo Show mais antigo, atualize-o para o software mais recente.

No seu dispositivo, deslize de cima para baixo na tela. Toque em Configurações. Vá para Opções do dispositivo. Atualize o software através de Verificar atualizações de software.

Seu Echo Show será atualizado. Isso deve permitir que você use o YouTube.

