Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O ruído de fundo é a ruína do áudio, esteja você ligando para um amigo, gravando um podcast ou sendo entrevistado ao vivo pela TV.

Com muito mais pessoas fazendo muito mais videoconferência, há muito mais interesse em melhorar essas chamadas - e geralmente é o som que é a parte mais importante do pacote.

Krisp.ai pode ter uma solução para você.

O Krisp é um aplicativo de cancelamento de ruído que usa inteligência artificial para limpar seu áudio. Funciona em tempo real, criando o que é efetivamente uma camada protetora entre o microfone e o aplicativo que você está usando para garantir que o ruído de fundo seja filtrado.

Além de filtrar o ruído de fundo do microfone, você também pode filtrar o ruído de fundo proveniente de outras pessoas na chamada, para que o áudio que você ouça seja mais limpo também.

Como é baseado em software, é uma solução simples e não requer nenhum hardware especial - funcionará com o microfone embutido no seu laptop, o microfone na sua webcam ou um microfone externo. Ele também funcionará com aplicativos comuns, como Zoom, Equipes, Skype e Meet, para garantir que o áudio da videoconferência seja agradável e claro.

Todo o processamento é feito localmente no seu dispositivo, você não está enviando áudio para a nuvem, por isso é privado também.

Existem várias versões do Krisp, há o aplicativo de desktop disponível para macOS ou Windows. São ideais para situações típicas de casa ou escritório, nas quais você deseja um áudio mais limpo para serviços como o Zoom.

Depois, há a extensão do Chrome, que funcionará no navegador Chrome e permitirá que você cancele o ruído ao usar aplicativos da web no Chrome ou ao usar o ChromeOS. Isso pode estar no Meet, na versão de aplicativo da Web do Zoom ou em algo como a gravação do Zencaster.

Há também um discador Krisp para iOS. Ele foi desenvolvido para tornar o áudio do seu iPhone mais limpo quando você estiver discando para as reuniões. Para aqueles que precisam participar de uma chamada em conferência quando você estiver fora da sua mesa, isso foi projetado para você.

Ao instalar o aplicativo Krisp, você será guiado pelas etapas necessárias para fazê-lo funcionar. Nós o instalamos no Windows e no Mac, o último parece funcionar um pouco mais suavemente quando se trata de alterar as entradas de áudio.

O importante a entender sobre o Krisp é que é como ter outro microfone para escolher. Quando você usar um aplicativo como o Zoom ou o Teams, verifique se o "Krisp" foi selecionado como entrada de áudio.

Como exemplo, vamos mostrar como configurar o Krisp com o Zoom.

Baixe o aplicativo Krisp e siga as instruções de instalação. Abra o Zoom e vá para Configurações. Abra as configurações de áudio e, na caixa suspensa, selecione Krisp para seu microfone e Krisp para seu alto-falante. No aplicativo Krisp, selecione o microfone que você deseja usar e os alto-falantes que deseja usar.

Essencialmente, o que você está fazendo é dizer ao aplicativo para usar o Krisp e dizer ao Krisp qual hardware usar.

O processo de configuração é amplamente semelhante para outros aplicativos. No Google Meet, por exemplo, você pode selecionar Krisp nas configurações assim que abrir meet.google.com. No Skype, você acessa as configurações de Áudio e vídeo no aplicativo e faz o mesmo.

No Slack, você precisará alterar essas configurações assim que iniciar uma chamada - lembre-se de selecionar o microfone e o alto-falante Krisp como uma opção ao abrir um aplicativo.

Sim, é e é surpreendentemente eficaz. Abaixo está um exemplo de uma teleconferência típica sobre o Zoom - lendo alguns dos discursos sobre o coronavírus do primeiro-ministro britânico Boris Johnson de 10 de maio de 2020, com um fundo virtual de Downing Street, enquanto bate em um pedaço de madeira com um machado.

Os resultados são típicos do que você experimentará com o Krisp. Há algum recorte de áudio quando há ruído alto a ser cancelado, resultando em um som de voz levemente artificial, mas esse é um caso extremo em nosso teste. A menos que você esteja ligando de um canteiro de obras, é improvável que você precise de um cancelamento de ruído tão forte.

É importante ressaltar que coisas como portas se fechando, barulho de tráfego, aeronaves, pássaros, crianças subindo e descendo as escadas e outras coisas que normalmente podem ser ouvidas em teleconferências agora se foram - e nós testamos isso com todos os tipos de sons e encontramos isso geralmente, a menos que seja um ruído muito alto ou repentino, não perturba o áudio.

Mas percebemos que isso aumenta as demandas no seu PC. Nós o testamos principalmente com um MacBook Pro e descobrimos que, mesmo em breves videoconferências, os fãs ligam o Mac, pois as demandas são obviamente mais altas do que fazer uma vídeo chamada padrão. Felizmente, os sons dos fãs também são filtrados.

Há um nível gratuito para o Krisp que oferece 120 minutos - 2 horas - gratuitos por semana. Isso não vai custar nada.

O nível Pro custa US $ 5 por mês (se você optar por pagar mensalmente) e isso oferece tempo ilimitado, além de poder usar o Krisp em três dispositivos. Há também um nível de equipes que custa US $ 5 por usuário por mês, que fornecerá cobrança e administração centralizadas para aqueles que desejam o Krisp para uma força de trabalho maior.