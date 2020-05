O Firefox também planeja proteger suas senhas e seu endereço de e-mail

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Mozilla está trabalhando em atualizações para o navegador de código aberto que devem ajudá-lo a proteger e gerenciar suas senhas, além de minimizar o spam de e-mail.

A versão mais recente do Firefox inclui um gerenciador de senhas aprimorado na forma do Firefox Lockwise . Esse gerenciador de senhas permite que você obtenha suas senhas na página Logins e senhas do navegador, mas somente após confirmar a senha do computador.

É semelhante à maneira como o Chrome lida com senhas e deve garantir acesso indesejado aos seus dados por outras pessoas. O Firefox Lockwise também ajuda a proteger suas senhas de outras maneiras.

Esse sistema de senha alertará você se suas senhas estiverem vulneráveis porque são idênticas às que foram comprometidas em uma violação anterior. Um lembrete para alterar suas senhas e mantê-las exclusivas.

A Lockwise também possui um sistema de geração de senhas que permite gerar senhas seguras usando uma combinação de letras, números e símbolos para manter suas contas seguras.

Além dessas melhorias no navegador, a Mozilla também está testando um novo recurso experimental usando um complemento do Firefox . Conhecido como retransmissão privada, esse recurso foi projetado para preencher formulários com um endereço de email "exclusivo, aleatório e anônimo" no lugar do seu endereço pessoal. A Mozilla encaminha os e-mails para sua própria conta, para que você ainda tenha acesso às informações necessárias.

O Private Relay foi projetado para permitir que você simplesmente exclua esse endereço de e-mail alternativo, caso caia nas mãos de remetentes de spam, protegendo assim sua preciosa caixa de entrada de danos.

No momento, o Private Relay está em um estágio de teste somente para convidados, mas acredita-se que será lançado publicamente ainda este ano.