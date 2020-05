Atalhos do teclado com zoom: combinações essenciais de teclas que você precisa conhecer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora tenha sido extremamente bem-sucedido nas últimas semanas e meses, o Zoom não é muito fácil de usar.

Houve muitas conversas em nossa casa (e com contatos) sobre como fazer praticamente tudo em Zoomland. E não é nenhuma surpresa; esta é uma ferramenta orientada para os negócios que foi lançada no centro das atenções e reaproveitada para quizzes de pub e capturas aleatórias orientadas para vinho em todos os lugares.

Os atalhos do teclado podem aliviar um pouco a dor do uso do Zoom, já que muitas vezes você faz coisas repetidamente - como silenciar e ativar o som do microfone. Para esse fim, selecionamos apenas os atalhos mais úteis aqui, ordenados pelo sistema operacional para facilitar.

Você pode reatribuir atalhos no seu cliente da área de trabalho do Zoom para PC ou Mac. Clique na foto do seu perfil, depois em Configurações e depois em Atalhos do teclado.

Espaço - pressione para falar (temporariamente, mude-se enquanto estiver falando)

Alt + V: Iniciar / Parar Vídeo

Alt + A: silenciar / silenciar áudio

Alt + M: silencia / silencia o áudio de todos, exceto do host (somente para o host)

Alt + F: entrar ou sair da tela cheia

Alt + H: exibir / ocultar o painel de bate-papo na reunião

Alt + U: exibir / ocultar painel Participantes

PageUp / PageDown: Role entre as páginas da Galeria na tela

Alt + F1: alternar para a exibição ativa do orador na videoconferência

Alt + F2: alternar para a visualização de vídeo da galeria na videoconferência

Alt + Y: aumentar / diminuir a mão

Alt + Shift + T: captura de tela

Mudar para a vista retrato / paisagem: Alt + L

Espaço - pressione para falar (temporariamente, mude-se enquanto estiver falando)

Comando (⌘) + Shift + A: silencia / silencia o áudio

Comando (⌘) + Shift + V: inicia / pára o vídeo

Comando (⌘) + Shift + N: alternar câmera

Comando (⌘) + Shift + F: entra ou sai da tela cheia

Comando (⌘) + Control + M: silencia o áudio de todos, exceto do host (somente para o host)

Comando (⌘) + Control + U: ativa o som do áudio para todos, exceto para o host (somente para o host)

Comando (⌘) + Shift + W: Alterna para a exibição do alto-falante ativo

Comando (⌘) + Shift + W: Alterna para a Galeria

Control + P: exibe a tela anterior na Galeria.

Control + N: exibe a próxima tela na Galeria

Comando (⌘) + Shift + H: Mostrar / ocultar o painel de bate-papo na reunião

Comando (⌘) + U: exibe / oculta o painel Participantes

Option + Y: levante a mão / abaixe a mão

A variedade de atalhos para o iPadOS é um pouco mais limitada e, infelizmente, não há necessidade de conversar com a barra de espaço.

Command + Shift + A: Silenciar / ativar o som do meu áudio

Command + Shift + V: inicia / interrompe meu vídeo

Command + Shift + H: exibe / oculta o bate-papo

Command + Shift + M: Minimizar reunião

Command + U: exibir / ocultar gerenciar participantes

Command + W: fecha a janela frontal