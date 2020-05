Zoom Breakout Rooms: Como dividir sua chamada de Zoom em pequenos grupos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Zoom tem sido uma revelação nesses tempos de teste e, apesar de detratores e algumas preocupações, está lidando bem com o ataque de usuários desesperados por maneiras de manter contato em um grupo.

Principalmente uma ferramenta de negócios, o sucesso da Zoom forçou os rivais a repensar a forma como atendem usuários sedentos de vídeo. O Google Meet é gratuito por um tempo, o WhatsApp teve que aprimorar seu recurso de chamada de vídeo em grupo e o Skype teve que gritar sobre todos os recursos semelhantes ao Zoom que já possuía.

Um dos recursos de negócios da Zoom também é um dos melhores - Breakout Rooms. Esse recurso pode dividir um zoom com pilhas de pessoas em pequenos grupos de poucas pessoas, onde é mais fácil se comunicar. Na verdade, o aplicativo suporta até 50 pequenas sessões.

Obviamente, isso tem um uso nos negócios, mas ouvimos falar de grupos da igreja e da comunidade que também o estão usando. Como anfitrião da reunião, você pode criar atribuir pessoas aos grupos ou fazê-lo aleatoriamente. Você também pode reunir as pessoas depois que os pequenos grupos ocorrerem.

Os Grupos de discussão precisam estar ativados no seu portal da Web Zoom - veja abaixo. E se você estiver organizando a reunião, precisará estar no aplicativo Windows ou Mac Zoom durante a reunião para iniciar os Grupos de Discussão. Basicamente, você só pode participar de um grupo, mas não pode configurá-lo se estiver no aplicativo móvel.

Se você estiver em uma reunião organizada por outra pessoa, eles precisarão gerenciar os grupos da sala de grupo (a menos que o designem para ser host). Você verá uma solicitação pop-up para ingressar em uma sala de convívio, a menos que seu host a torne obrigatória. Você pode optar por participar mais tarde, caso em que permanecerá na reunião principal.

Se você estiver no grupo de discussão, você pode deixar o grupo de discussão de volta para a reunião principal ou sair completamente da reunião.



Clique em Ingressar na sala de reunião.

Em primeiro lugar, se você estiver alterando essa configuração, precisará ter a capacidade de gerenciar sua conta (para que você precise ser um administrador ou ter sua própria conta).

No menu de navegação no portal da Web Zoom, clique em Gerenciamento de contas e depois em Configurações da conta. Vá para a opção Breakout Room na guia Meeting e verifique se a configuração está ativada. Esteja avisado - esta página possui um grande número de opções; portanto, talvez você precise procurar por ela. Você também pode ter que confirmar sua escolha - veja acima.





Você também pode clicar na caixa de seleção para permitir que os organizadores da reunião pré-designem os participantes para salas de sessão de grupo.





Você também pode optar por ativar isso para um grupo específico.

No menu de navegação no portal da Web Zoom, clique em Gerenciamento de usuários e, em seguida, Gerenciamento de grupo. Clique no nome do grupo e clique na guia Configurações.

Navegue até a opção Sala de reunião na guia Reunião e verifique se a configuração está ativada.

Quando você estiver em uma reunião, clique em Salas de reunião. Selecione o número de salas que você gostaria de criar e como gostaria de atribuir seus participantes a essas salas - elas podem ser feitas:

Automaticamente - o zoom dividirá os participantes igualmente em cada uma das salas.

Manualmente - Escolha quais participantes você gostaria em cada sala. Você precisará clicar em Atribuir em cada sala quando criado e adicionar pessoas usando as caixas de seleção.

Nós fizemos isso automaticamente antes e realmente funcionou muito bem.

Em seguida, clique em Criar salas de sessão de grupo. Suas salas serão criadas, mas os participantes não se juntarão a elas até que você esteja pronto.

Em Opções, você pode optar por mover todos para as salas de sessão automática automaticamente e até definir um limite de tempo para as reuniões.

Clicar em Abrir todas as salas fornecerá a todos os usuários uma solicitação para ingressar nos Grupos de Discussão, a menos que você os tenha obrigatório.

Os Grupos de Discussão são aleatórios, a menos que você pré-atribua pessoas - veja como fazer isso antes do início da reunião. Você só pode fazer isso se os participantes tiverem uma conta Zoom.

Faça login no portal da Web Zoom. Clique em Reuniões e agende uma reunião ou edite uma existente. Certifique-se de ter ativado o ingresso antes do host.

Em seguida, na seção Opções de reunião, selecione Pré-designar sala de sessão de grupo e clique em Criar salas. Você pode então atribuir pessoas.

