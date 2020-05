Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A segurança cibernética nunca foi exatamente algo a ser ignorado, mas é justo dizer que agora mais do que nunca é uma prioridade para inúmeras pessoas e organizações em todo o mundo.

O Norton está na vanguarda desse campo de batalha há décadas e é, de certa forma, um dos nomes mais confiáveis em antivírus, mas isso não significa que esteja parado.

Está constantemente avançando com novos recursos e ofertas para garantir que seus usuários obtenham o melhor retorno possível e garantir que seus concorrentes sejam deixados na poeira. Reunimos cinco coisas que o Norton está fazendo no momento para garantir que ainda esteja liderando o caminho dos antivírus em 2020.

O software antivírus é algo que muitos de nós associamos principalmente aos nossos computadores e laptops - dispositivos nos quais navegamos na web e baixamos arquivos. Exceto que, na última década, isso se tornou cada vez mais desatualizado.

Agora, a maioria de nós faz uma grande quantidade de leitura e navegação em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e é perfeitamente possível entrar em contato com sites e malware suspeitos no seu telefone. É por isso que a Norton oferece seu serviço Mobile Security, que funciona para Android e iOS para proteger todos os seus dispositivos, não apenas seus computadores.

É claro que, quando se trata de segurança cibernética, outra grande mudança nas expectativas ao longo dos últimos anos tem sido a de pessoas que desejam cada vez mais poder navegar na web com privacidade real. À medida que cookies e rastreadores se tornam totalmente onipresentes e exagerados, mais pessoas tentam usar redes privadas virtuais, ou VPNs, para navegar na privacidade sem serem pesquisadas.

Esses serviços também têm o bônus adicional de permitir mascarar sua localização e acessar conteúdo criado para outras regiões, caso você esteja interessado nela. O Norton, cannily, possui seu próprio serviço VPN, Secure VPN, que permite obter todos esses benefícios, sem se preocupar em se inscrever em uma empresa modesta, sem histórico. Ao obter a proteção antivírus e os recursos de VPN do Norton, você fica totalmente tranquilo enquanto navega.

Obviamente, a Internet pode estar totalmente normalizada e difundida na vida cotidiana neste momento, mas isso não significa que os pais necessariamente querem que seus filhos tenham acesso completo e gratuito a ela, sem barreiras de segurança.

A Família Norton é a maneira de ajudar a Norton - permite monitorar o que seus filhos estão acessando, controlar esse acesso e definir limites de tempo todos os dias para impedi-los de comer demais. É granular o suficiente para ajudá-lo a eliminar tópicos específicos (como se eles estão ficando um pouco viciados em vídeos do Fortnite), enquanto também é simples o suficiente para ser um serviço muito rápido de configurar.

O melhor de tudo é: até 31 de maio, você pode obter 6 meses gratuitos do Norton Family ao se inscrever, permitindo experimentar todos os seus melhores recursos gratuitamente.

Muitas empresas se orgulham do que seu software pode fazer, sem muito para fazer backup, mas muitas não estão dispostas a falar sobre o que acontecerá se o software falhar.

O Norton está totalmente ciente de que novos malwares e vírus estão se propagando o tempo todo e não estão loucos. Tem uma promessa que se aplica aos clientes, o que significa que, no caso de seu software antivírus falhar em interromper uma infecção, você pode entrar em contato diretamente com seus especialistas para tentar solucionar o problema.

Se eles não puderem fazer isso, o que provavelmente não é provável, você poderá obter um reembolso pelo custo do seu software como um gesto de boa vontade. Você não encontrará muitas outras empresas dispostas a fazer as mesmas promessas.

Parte do motivo pelo qual a Norton está tão confiante de que não precisará fornecer reembolsos com frequência é que ela possui uma equipe dedicada exclusivamente para o objetivo de detectar e reagir a novas ameaças e vírus, garantindo que o software da Norton seja atualizado e pode combater todos esses novos malditos.

A equipe é formada por engenheiros de segurança, analistas de ameaças e pesquisadores, todos trabalhando juntos para garantir que, sejam quais forem as novas ameaças, você estará bem posicionado para poder ignorá-las efetivamente. É uma parte vital da infraestrutura e outro indicador de quanto mais avançado é o Norton do que outros antivírus - a maioria de seus concorrentes não conseguia sonhar com essa força.

Essas devem ser algumas razões bastante convincentes para considerar o Norton à frente do jogo na frente dos antivírus, mas a prova, como sempre, está no pudim. A melhor maneira de entender como esses recursos funcionam e trabalhar juntos é fazer o download do pacote completo do Norton 360 para testá-los e ver com que confiança você pode desfrutar da Web com mais confiança.