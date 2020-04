Os melhores jogos para jogar no Zoom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estamos todos recorrendo à videoconferência para manter contato com as pessoas. Menos tempo saindo, mais tempo online, com muitos escolhendo o Zoom para se divertir.

Há muitas razões pelas quais o Zoom flutuou para o topo da pilha de videoconferência, principalmente porque, em sua forma básica, é de uso gratuito - embora o Google Meet possa oferecer uma alternativa também gratuita.

Mas o que você pode fazer no Zoom? Aqui estão algumas idéias para se divertir.

Escrevemos muito sobre como hospedar um questionário sobre o Zoom , mas é um uso perfeito do que era originalmente uma ferramenta de negócios. Ser capaz de compartilhar uma apresentação do seu computador, incluindo música, significa que você pode executar um teste basicamente com muita facilidade - com a vantagem de poder alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. É ótimo para 15 a 20 pessoas em equipes diferentes se envolverem, por isso não tenha medo de pensar grande!

Um jogo de salão clássico, você pode realmente tirar proveito da videoconferência para fazer o Charades funcionar. Você precisará ter um pouco de espaço de desempenho - e muita luz para que o vídeo não fique muito granulado -, mas usando algo como um gerador de Charades no seu telefone, você pode facilmente fazer com que o artista tenha uma ideia e a faça agir para o resto de sua equipe adivinhar. Os participantes da videochamada podem assistir, acompanhar o tempo e garantir que não há trapaça! Se vocês dois tiverem um conjunto de cartas Charades em casa, melhor ainda. É um jogo ideal para reunir duas metades de uma família separada e ótimo para as crianças se envolverem.

Outro jogo simples que funciona muito bem via Zoom, que possui uma função de quadro branco integrada. Para acessar isso, basta iniciar o Zoom e clicar no botão da tela de compartilhamento e você verá a opção do quadro branco. Existem muitas funções lá e você terá que decidir exatamente o que pode usar (não basta escrevê-lo ...), mas há espaço para se divertir um pouco mais enquanto você desenha sua resposta. Você pode desenhar para todos adivinharem, ou trabalhar em equipes de ambos os lados em casas diferentes. É muito divertido para crianças e adultos e você pode usar cartões de um conjunto de dicionário em casa ou usar um gerador de palavras on - line no seu telefone.

Se você realmente quer animar as crianças, as caçadas ao tesouro funcionam muito bem. Você precisará de um grande grupo ou de muitas crianças em várias casas diferentes e de uma pessoa como anfitrião. O anfitrião simplesmente chama o que eles precisam encontrar, enviando as crianças correndo pela casa para conseguir o que foi pedido - uma colher, algo rosa, seu edredom. É melhor que os pais fiquem fora do caminho - deixe a avó contar os tesouros que os netos precisam encontrar.

Outro divertido jogo de tabuleiro familiar, o Articulate! vê jogadores descrevendo palavras para que outros possam adivinhar. Obviamente, você não pode dizer qual é a palavra, precisa usar seu idioma. Isso funciona bem quando você tem muitas pessoas em lugares diferentes, com o host ou o mestre do jogo capaz de enviar as palavras por meio de uma mensagem direta no Zoom (usando a função Bate-papo) se houver pessoas em casas diferentes ou se houver grupos de pessoas. pessoas no mesmo lugar, por meio de seus telefones. É realmente apenas envolver todos.

Para algo um pouco mais calmo, o xadrez é um jogo fácil de jogar com o Zoom. É claro que você já pode jogar xadrez online ou através de qualquer forma de mensagem, mas sentar-se para passar algum tempo conversando com um ente querido distante, ambos com um tabuleiro de xadrez, aproximará você mais. Lembre-se de mover as peças nos dois painéis para saber o que está acontecendo. O melhor de tudo é que você pode jogar por vários dias - basta deixar a configuração do tabuleiro com todas essas peças no lugar. Isso pelo menos lhe dá tempo para planejar sua estratégia vencedora.

Provavelmente o jogo de tabuleiro mais popular, quase todo mundo tem monopólio. Como o xadrez acima, tudo o que você precisa fazer é configurá-lo, abrir espaço para o computador para que seja uma experiência compartilhada e jogar fora. Claro, você precisará de dois banqueiros, um em cada sala, que também precisam garantir que não haja pessoas de ambas as equipes tentando comprar Mayfair e garantir que essas transações remotas entre jogadores funcionem. Você também precisará se deslocar pelo tabuleiro nos dois locais e colocar essas casas à medida que forem construídas. Sim, algumas das Chance Cards e Community Chest Cards serão duplicadas e algumas partes do jogo não funcionarão bem - mas quem se importa?