Por que meu vídeo com zoom está invertido e como faço para corrigir isso?

(Pocket-lint) - Se você chegou a esta página, provavelmente está tentando entender por que, quando se vê em uma chamada de Zoom, tudo o que você vê em seu vídeo Zoom está invertido, com coisas como texto e motivos de roupas aparecendo ao contrário.

Então, o que está acontecendo e como você consertaria esse problema? Primeiro, você precisa entender o que está acontecendo.

Não há necessidade de pânico, porque seu vídeo não está realmente ao contrário. Quando as pessoas do outro lado da ligação vêem você, você fica exatamente como deveria. Isso significa que todo texto é o caminho certo para eles.

Em essência, para corrigir esse problema, você não precisa fazer nada, porque é apenas uma prévia de você mesmo no vídeo que você vê que parece estar ao contrário.

Isso ocorre porque o espelhamento está ativado por padrão ao usar o Zoom. Você pode testar isso estendendo a mão para apertar a sua própria mão - o espelhamento verá você e sua imagem de vídeo esticando-se com a mesma mão. É assim que você sabe que o espelhamento está ativado. Também é espelhado no Skype e no Google Meets.

Uma imagem espelhada apresenta a visão de si mesmo que você está acostumado a ver. Você vê isso todas as manhãs quando se olha no espelho. Quando se trata de apresentar, é muito mais fácil entender o que está acontecendo, dando resultados muito mais naturais graças ao espelhamento.

Sem espelhar em sua janela de visualização, quando você chegar à esquerda, verá que está chegando à direita e isso é confuso. Você imediatamente pensa que está fazendo ao contrário, porque não é o que você espera ver e tenta corrigi-lo. É um fenômeno que só surge realmente com um vídeo em que você pode se ver, o que é algo com que lidamos há algumas décadas.

O importante a perceber é que as pessoas do outro lado da linha não estão sentadas em seu assento, elas estão efetivamente sentadas à sua frente. Quando você vê a visão deles - a visão não espelhada - é como uma experiência fora do corpo. É algo que você nunca vê, por isso o espelhamento é usado.

Não se limita apenas à videoconferência, mas apenas mostra o que você está fazendo, enquanto outras situações não. Pense em um professor em frente a uma classe se disser "olhe para a sua esquerda", todos os alunos olharem para a esquerda, mas isso na verdade é para a direita do professor, porque eles estão do lado oposto. Você provavelmente já viu isso nas aulas de ginástica, onde o instrutor diz "mova para a esquerda" e depois dá um passo para a esquerda, que é a sua direita.

A boa notícia é que, se você estiver mostrando texto pela câmera - talvez lendo algo e traçando o dedo ao longo da linha -, o espelhamento significa que você olha para trás, enquanto parece normal para todos os outros na videoconferência. Só não escreva nada ao contrário, porque então será ao contrário.

Zoom, Skype, Google Meet mostram essa visualização espelhada, mas tudo para os visualizadores é exatamente como deveria ser, então não mude nada, não escreva ao contrário, não imprima ao contrário - em vez disso, apenas pare pensando nisso, porque você vai se amarrar em nós.

O zoom é (atualmente) a única plataforma que permite desativar o espelhamento. Se você está achando tudo muito confuso - talvez se você gasta muito tempo apresentando texto como um tutor online - então você pode desligar o espelhamento nas configurações de vídeo.

Veja como fazer:

Na janela de sua conferência em Zoom, clique na seta para cima no botão de vídeo. Clique nas configurações de vídeo - a janela de configurações será aberta. Clique em "espelhar meu vídeo" e veja qual visualização funciona melhor para você.

O espelhamento é muito comum em câmeras selfie. Novamente, eles estão apresentando uma visão que você normalmente não vê, ou seja, alguém olhando para você, então as imagens que você vê em uma câmera selfie são espelhadas, em vez do que a câmera está realmente vendo.

Você pode testar isso por si mesmo com o teste de handshake que mencionamos acima. Se você estender a mão para apertar a mão da sua imagem, uma imagem espelhada mostra os dois levantando a mão do mesmo lado, então você não pode apertar as mãos, por assim dizer.

Normalmente, há uma opção em smartphones para salvar a imagem espelhada que você vê na visualização ou uma versão invertida que é o que uma pessoa em frente a você teria visto. Novamente, atrapalha a escrita nas roupas, onde as marcas ficam para trás se você salvar a imagem espelhada, o que muitas pessoas fazem.

Isso levanta uma questão filosófica muito mais ampla de para quem os selfies são confundidos: se você acha que a versão espelhada é a certa, você os está tomando para si; se você acha que a imagem invertida está correta, você está confundindo-a com outra pessoa. Você é um tomador de selfies narcisista?

Mais uma vez, não pense muito nisso, porque vai amarrar sua cabeça em nós - mas se você achar que suas selfies estão sempre "ao contrário", verifique as configurações da câmera em seu telefone e você provavelmente pode alterá-las para obter o resultado quer.

Escrito por Chris Hall.