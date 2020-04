Como executar o melhor teste de zoom: dicas para obter sucesso no teste

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O zoom evoluiu para a ferramenta de escolha para manter as pessoas conectadas, mas uma tendência surpreendente que surgiu é o questionário.

Os testes funcionam tão bem no Zoom porque são sociais, sem precisar que as pessoas gritem umas sobre as outras o tempo todo. Essencialmente, é uma maneira de reunir um grupo de pessoas, envolvidas em uma atividade, sem ter que se revezar na conversa.

Da ferramenta de negócios ao teste legal, aqui estão algumas dicas sobre como executar o teste definitivo em casa.

Todo mestre de questionário precisa começar com um questionário e toda estrutura de questionário precisa - e as partes mais importantes da execução de um questionário acontecem off-line, ou melhor, no planejamento.

Antes de tudo, você precisa de suas perguntas. Como você analisará o Zoom, em vez de ler todas as suas perguntas e lutar contra pessoas que não conseguem ouvir, faça uma apresentação.

Isso pode ser no PowerPoint, Keynote, Slides ou qualquer outra coisa - e achamos que o Slides funciona muito bem, com a vantagem de ser gratuito. A principal coisa aqui é fazer uma apresentação que faça seu questionário aparecer - porque todo mundo vai ver isso. Como sempre pratique, pratique, pratique, organize suas transições ou efeitos, para que você saiba o que está fazendo.

A vantagem de usar uma apresentação é que você pode incorporar tudo nessa apresentação - uma rodada de imagens, aspas para concluir, rodada de músicas, o que você quiser. Coloque-o no modo "presente" e / ou em tela cheia, para que os participantes da apresentação não possam ver o restante da área de trabalho.

Dica : coloque cada pergunta em um slide diferente, para que você possa clicar com facilidade ou voltar, se necessário.

Vale a pena encerrar tudo o que você não precisa - saia e saia do Skype, Word, Photoshop - qualquer coisa que possa estar sendo executada em segundo plano que você realmente não precisa, pois o Zoom é um aplicativo exigente.

Como você estará compartilhando sua tela, tudo o que você deseja abrir é o que realmente precisa compartilhar - e quanto menos programas você abrir, menos o Zoom oferecerá quando se trata de compartilhamento.

Uma ótima maneira de facilitar o seu teste é usar uma folha de respostas. Claro, as pessoas podem escrever respostas em um pedaço de papel, mas preparar uma folha de respostas significa que as pessoas sabem onde estão, quantas perguntas esperar e você pode tornar a estrutura do seu questionário um pouco mais complicada - por exemplo, com respostas em duas partes , rodadas de fotos e assim por diante.

Depois de criar seu questionário, monte sua folha de respostas e envie-a com os detalhes do convite ou da reunião e as pessoas poderão imprimi-lo em casa.

Lembre-se de que, como anfitrião, é provável que as pessoas estejam olhando e ouvindo você mais do que qualquer outro participante, então pense sobre o que você tem em segundo plano e que barulho há ao seu redor.

Silencie o telefone para evitar os bongos e as chatas e não fique ao lado da geladeira ou da máquina de lavar durante o ciclo de centrifugação. Também não se sente de costas para as janelas ou portas do pátio, pois será mostrado em silhueta. Um bom plano de fundo é simples; uma estante de aparência estudiosa está em alta no momento, ou você pode escolher um plano de fundo do Zoom .

O Zoom, como uma ferramenta para empresas em primeiro lugar, possui uma coleção de recursos que são úteis ao apresentar seu questionário - e o principal aqui é a capacidade de compartilhar sua tela, para que você possa mostrar que a apresentação e as pessoas podem se envolver com uma experiência profissional.

As reuniões com zoom podem ser agendadas ou você pode simplesmente entrar e iniciar uma reunião e fazer com que outras pessoas participem. Para algo organizado como um questionário, é ótimo agendá-lo para o horário que você deseja que ele seja compartilhado, compartilhando o ID e a senha da reunião por qualquer meio que você desejar. Se estiver agendando uma reunião, esses ID e senhas estarão na página de agendamento para você.

Se você iniciou uma nova reunião, poderá encontrar os detalhes clicando no "i" no canto superior esquerdo e compartilhando - mas esteja organizado e programe.

Se você estiver agendando, poderá configurar muitos parâmetros da reunião com antecedência, incluindo a permissão de pessoas antes que você (o host) esteja lá. Isso é ótimo para eventos sociais.

O zoom tem um limite de tempo de 40 minutos nas reuniões, a menos que você pague pelo nível Pro (US $ 14,99 / £ 11,99 / US $ 13,99 por mês). Se você usa muito o Zoom, vale a pena pagar por alguns meses até ser liberado de volta ao mundo real - você pode cancelar a qualquer momento.

Mas o Zoom também relaxou um pouco as regras em torno dessa restrição de 40 minutos. Você pode ter a chance de evitar o limite de tempo se agendar sua próxima reunião do Zoom, por isso vale a pena considerar. Caso contrário, e se você não quiser pagar, esteja preparado para terminar e reiniciar em um momento oportuno. Isso também permite intervalos para o banheiro e atualizações de bebidas - e você sempre pode compartilhar vários IDs de reunião com antecedência.

Depois de iniciar sua reunião, você precisa compartilhar sua apresentação. Isso é realmente fácil e algo em que o Zoom é realmente bom, e é por isso que é perfeito para testes. Basta clicar no grande botão Compartilhar tela na barra de ferramentas Zoom e selecionar o que você deseja compartilhar - sua apresentação.

Você deseja que o aplicativo esteja no modo presente, por isso preenche a tela e não mostra o papel de parede da área de trabalho, os atalhos e todo o resto.

Ao entrar na opção de compartilhamento de tela, você encontrará algumas configurações avançadas, incluindo a opção de limitar o compartilhamento de tela apenas a você, o host. Você deseja marcar esta opção, para que ninguém mais possa atrapalhar as coisas e começar a apresentar outra coisa a partir do final.

O zoom permite anotações por padrão, permitindo que os participantes adicionem anotações a telas compartilhadas. Isso significa que qualquer pessoa em seu questionário pode usar sua apresentação - mas você pode desativá-lo.

Infelizmente, estas estão nas opções avançadas da sua conta Zoom acessadas através do portal da Zoom. Se você abrir as preferências do aplicativo Zoom, poderá acessá-las acessando o perfil e, em seguida, "ver recursos avançados". Isso abre a página da web da sua conta e, nessa página, você encontrará "anotações" com a opção de desativar o acesso dos participantes.

Quando o seu teste estiver em andamento, você precisará manter o controle da multidão. As pessoas provavelmente se silenciarão se quiserem discutir em equipe, mas você também terá o poder de anfitrião para silenciar o questionário inteiro. Você encontrará essa opção nos participantes na barra de ferramentas - onde você pode silenciar e ativar o som de todos. Existe a opção de as pessoas se desligarem do som - que você também pode desativar, se quiser.

É importante ressaltar que silenciar significa que as pessoas podem ouvir o que você está dizendo. Se você tiver que explicar as regras de uma rodada ou fornecer sugestões, definitivamente mude a multidão - e você também precisará silenciar todas as músicas da rodada, se tiver uma.

Mas não deixe as coisas mudas o tempo todo, pois isso reduzirá o sentimento social do questionário - as pessoas ainda vão querer conversar, rir e interagir. Enquanto você está usando uma apresentação, as pessoas podem ler as perguntas, para que um pouco de barulho não estrague as coisas.

Ter uma rodada de música é um ótimo teste e não há nada para impedi-lo de fazer isso via Zoom também. Há uma variedade de opções para o uso de música, basicamente uma maneira fácil e uma maneira mais complicada.

O mais simples é usar o microfone do seu computador para tocá-lo nas pessoas do seu quiz.

Você pode até reproduzir isso no seu computador (no Spotify ou em qualquer outro lugar) porque, depois de compartilhar sua apresentação em tela cheia, os "assistindo" na reunião continuarão observando isso quando você se afastar - porque o Zoom interrompe o compartilhamento de tela até você retorna a esse aplicativo.

Assim, você pode mudar para o Spotify e reproduzir essas faixas em uma lista de reprodução pré-montada, sabendo que aqueles que estão fazendo o teste não estão olhando para a tela, mas ainda estão olhando para a sua apresentação.

Se você não quiser fazer isso, sempre poderá tocar a música de outro dispositivo, como o telefone, diretamente no microfone do computador.

A desvantagem de fazer isso é que você confiará no seu microfone e isso significa que a qualidade nem sempre será tão boa.

O zoom possui uma opção "compartilhar som do computador". Ele foi realmente projetado para que, se você estiver compartilhando músicas ou vídeos, seja direto do seu computador e não do seu microfone.

Se você deseja integrar isso ao seu próprio teste, é fácil o suficiente. Se você tiver áudio (ou vídeo) incorporado em sua apresentação, poderá fazer o seguinte:

Clique na opção "compartilhar tela" na barra de ferramentas Zoom. Clique na opção "compartilhar som do computador", mas mantenha o mesmo arquivo de apresentação que você está usando. Em seguida, "compartilhe a tela" e depois toque sua música.

Isso compartilhará a música diretamente da sua apresentação para os espectadores e soará muito melhor do que usar o microfone. Lembre-se de ocultar o ícone da música durante a apresentação, para que pareça agradável e limpo.

Isso também funciona para o vídeo, que você pode incorporar, reproduzir e compartilhar - e há uma caixa de seleção adicional para otimizar o compartilhamento de vídeos.

Enquanto isso está acontecendo, seu próprio microfone ainda está ativado, então você ainda pode conversar, se precisar. Depois de terminar a rodada de músicas, você poderá retornar ao compartilhamento de tela normal. O zoom permite alterar essas opções de áudio durante uma chamada, se você deseja ativar e desativar o som do computador durante o teste.

No entanto, configurações diferentes do computador funcionam de maneiras diferentes, e alguns alto-falantes externos podem parar de reproduzir o áudio, o que significa que você não pode ouvir a música. Alguns podem ter a opção de monitorar o áudio separadamente - por exemplo, através de um conjunto de fones de ouvido conectados ao microfone -, mas definitivamente testam se isso funciona no seu computador antes de você tentar fazer isso em um teste ao vivo.

Há uma terceira opção que é compartilhar apenas áudio. Isso significa que você não está compartilhando sua tela; portanto, você efetivamente coloca sua apresentação de lado durante a rodada da música.

Como você não está compartilhando sua tela, é possível alternar para sua fonte de música (como o aplicativo Spotify, por exemplo) e reproduzir sua lista de reprodução.

Você pode usar esse método da seguinte maneira:

Clique em "compartilhar tela" (ou "novo compartilhamento" se já estiver compartilhando sua tela) na barra de ferramentas Zoom. Selecione a guia "Avançado". Escolha "Somente música ou som do computador". Toque sua música.

Esta é uma opção simples de usar, porque você sabe que não vai revelar a fonte da música e não precisa incorporá-la como parte da sua apresentação.

Como acima, a maioria das pessoas provavelmente achará que isso funciona bem, mas em algumas configurações do computador os alto-falantes podem parar de tocar para que você não possa ouvir a música. Mais uma vez, teste antes de fazer isso ao vivo.

Se você estiver mudando para um estilo de compartilhamento diferente para a música, lembre-se de retornar à sua apresentação assim que terminar a música!

É fácil ter suas respostas nos slides para que você possa ler rapidamente e fazer com que as pessoas marquem suas próprias folhas. Tê-los em exibição novamente significa que não há confusão sobre qual é realmente a resposta.

Este também é um ótimo momento para colocar todos os microfones, para que todos possam desfrutar da alegria ou doentio quando você errar algo.

Finalmente, você precisa saber quem ganhou e a maneira mais fácil de fazer isso é fazer com que todos escrevam sua pontuação em sua folha e a segurem na câmera.

Quando alguém espera escrever para a câmera, em sua própria imagem de pré-visualização, a escrita será retrocedida para eles - mas será encaminhada para todos os outros. Isso tem a ver com o espelhamento da câmera, o que facilita muito a visualização do que você está fazendo na tela, porque o vídeo de visualização corresponde aos seus próprios movimentos.

O espelhamento existe para seu benefício e qualquer escrita que você segure na tela é apenas um retrocesso na visualização - todos os outros vêem tudo exatamente como deveria ser.

A única maneira pela qual sua escrita aparecerá para trás é se você a escrever de trás para a frente. Se tudo isso for muito confuso, você pode desativar o espelhamento nas opções de vídeo.

Agradecemos a Laura pela inspiração para este artigo!