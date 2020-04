Como você pode viver transcreva suas reuniões com o Zoom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que todo mundo está tendo reuniões com o Zoom atualmente, mas o principal motivo para usar o aplicativo ainda são as reuniões de negócios. O problema é que você muitas vezes precisa fazer anotações de reuniões - mas e se você pudesse viver transcrevendo um zoom?

Bem, agora você pode.

É graças ao serviço de transcrição Otter.ai, embora, para transcrever ao vivo, você precise de uma conta Otter.ai paga em vez da gratuita e também de um plano de Zoom pago (o Zoom Pro está bom).

Você ainda pode transcrever após a reunião usando o recurso Zoom Sync de Otter.ai. Você não precisa de um plano Otter.ai pago para isso, basta se registrar. Você ainda precisará de uma conta Zoom Pro ou superior.

Você precisa configurar tudo isso antes da reunião.

1. Pré-aprove o Otter no Zoom Marketplace

2. Ative a transmissão ao vivo no Zoom

2. Conecte a Lontra ao Zoom

Existem instruções detalhadas disponíveis em Otter.ai

Isso significa que suas gravações na nuvem do Zoom serão transcritas automaticamente após uma reunião.

Você precisa executar as etapas do administrador do Zoom, conforme descrito acima. E então você precisa fazer o seguinte:

3. Ative o download da gravação (pessoal)

4. Conecte a Lontra ao Zoom