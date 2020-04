Zoom vs Microsoft Teams x Google Meet: Qual é o melhor serviço de videoconferência?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O software e os aplicativos de videoconferência são um meio essencial de comunicação para todos os tipos de pessoas e empresas.

Seja em um relacionamento de longa distância, participando de uma aula on-line ou trabalhando em casa, você precisa de uma maneira de se conectar por meio de videoconferência com outras pessoas. Produtos como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet (anteriormente Hangouts) estão entre as soluções mais populares de videoconferência.

Para ajudar você a decidir qual é o melhor, colocamos esses três aplicativos um do outro e comparamos o que eles têm a oferecer.

O Zoom é um serviço de videoconferência que você pode usar para se encontrar virtualmente com outras pessoas - seja por vídeo ou somente áudio ou ambos, enquanto conduz conversas ao vivo. E permite gravar essas sessões para serem vistas mais tarde. Era originalmente um serviço de nicho usado principalmente por clientes corporativos (mais da metade das empresas da Fortune 500 usava o Zoom em 2019). Agora, no entanto, o Zoom tem mais de 200 milhões de usuários diários.

Esse rápido crescimento causou alguns leves problemas de dimensionamento - principalmente na forma de bombardeio de Zoom, que é o que acontece quando os participantes participam de uma Reunião de Zoom sem ser convidado e transmitem conteúdo NSFW. O Zoom lançou recentemente uma grande atualização 5.0 para ajudar a conter esse problema de segurança.

Quando as pessoas estão falando sobre o Zoom, geralmente você ouve as seguintes frases: Zoom Meeting e Zoom Room. Zoom Meeting refere-se a uma reunião de videoconferência hospedada usando o Zoom. Você pode participar dessas reuniões via webcam ou telefone. Enquanto isso, uma sala Zoom é a configuração de hardware físico que permite às empresas agendar e iniciar as reuniões Zoom a partir de suas salas de conferência.

Além do baixo custo de uso, o que torna o Zoom tão atraente é que ele é simples, e você pode acessá-lo facilmente em seu laptop ou dispositivo móvel. Seus principais recursos incluem a capacidade de hospedar reuniões individuais ilimitadas, mesmo com o plano gratuito, reunir-se com grandes grupos, compartilhar sua tela e até alterar seu plano de fundo para uma imagem virtual personalizada - nenhuma tela verde é necessária.

O aplicativo de desktop está disponível para Windows e macOS, enquanto o aplicativo móvel está disponível para Android e iOS.

O nível gratuito do Zoom permite reuniões individuais ilimitadas, mas limita as sessões de grupo a 40 minutos e 100 participantes. Os planos pagos começam em US $ 15 por mês por host. O Zoom Rooms exige uma assinatura adicional em cima de uma assinatura e é a solução mais ideal para empresas maiores.

O Microsoft Teams é um espaço de trabalho baseado em bate-papo no Microsoft 365 (anteriormente Office 365). Destina-se a qualquer pessoa que use o M365 regularmente. No entanto, se sua empresa ou organização for um usuário do Google G Suite, não será realmente tão atraente e provavelmente você estará melhor com o Slack , uma alternativa independente. De fato, o Teams é mais um rival do Slack do que um rival do Zoom - com foco em bate-papos mais do que em vídeo.

Mas como o Teams integrou a funcionalidade de chamada de vídeo, definitivamente vale a pena considerar. Recentemente, atingiu 44 milhões de usuários diários e é usado por centenas de milhares de empresas, organizações, escolas e faculdades.

O Teams está integrado a todos os aplicativos da Microsoft, incluindo o Skype e os aplicativos tradicionais do Office, como o Outlook. Ele combina recursos de VoIP, colaboração e vídeo de negócios em um único aplicativo. Trata-se principalmente de chats persistentes e encadeados, que você pode pesquisar mais tarde - para acompanhar tudo sem precisar usar o email, o que todos concordam que não é a ferramenta ideal para colaboração.

O Teams foi projetado para levar as pessoas a trabalharem de maneira mais eficaz em conjunto, enquanto fazem uso da integração dos aplicativos do Microsoft 365. Você pode fazer coisas como marcar facilmente uma reunião com calendários, criar e compartilhar conteúdo, ligar para os membros da equipe facilmente e muito mais. Em termos de videoconferência, ele pode hospedar chamadas com até 250 membros. Também oferece compartilhamento de tela e gravação de chamadas.

Você pode ver até nove participantes em uma chamada simultaneamente e as equipes podem até fornecer transcrições de uma reunião logo após a reunião.

O Microsoft Teams é compatível com Windows, macOS, Android, iOS e também está disponível na Web - assim como outros aplicativos do Microsoft 365.

O Microsoft Teams está incluído em todos os planos do Microsoft 365 (que começam em US $ 5 por usuário por mês), mas há uma versão freemium do serviço que inclui suporte para até 300 pessoas. Se você estiver no nível gratuito, a Microsoft disse que você receberá mensagens de bate-papo e pesquisas ilimitadas. Você também recebe os principais recursos, como 10.000 mensagens pesquisáveis, 10 integrações de aplicativos, 5 GB de armazenamento de arquivos e bate-papos por vídeo 1: 1.

O Google recentemente renomeou o Hangouts Meet para simplesmente Google Meet. É uma solução de videoconferência incorporada ao Gmail, YouTube e Google Voice, além de aplicativos para iOS, Android e Web. É essencialmente uma plataforma útil e econômica para as pessoas comuns e para os clientes corporativos. Possui uma interface muito leve e rápida que permite gerenciar facilmente reuniões de até 250 pessoas.

O serviço de videoconferência atende cerca de dois milhões de novos usuários todos os dias, incluindo clientes corporativos e corporativos do G Suite.

O Google Meet pode lidar com até 250 participantes por chamada, transmitir ao vivo para até 100.000 espectadores em um domínio e gravar reuniões no Google Drive para transmissão posterior. O Google Meet também foi atualizado recentemente para incluir uma visualização de galeria semelhante ao zoom. Embora você pudesse ver apenas quatro pessoas por vez, o Meet introduziu um novo layout lado a lado, permitindo que você veja 16 participantes de uma vez.

Para instigar reuniões, é necessário ter uma conta do G Suite (anteriormente Google Apps), mas você pode ingressar em uma reunião com uma conta gratuita do Google. Os organizadores podem configurar chamadas via Google Agenda, URLs ou códigos de links de reuniões, discagem por números de telefone e por meio de hardware dedicado do Google Meet, como Chromebox e Chromebase. Para os clientes do G Suite Enterprise, cada reunião tem um número de telefone de discagem dedicado.

O Google Meet está disponível como um aplicativo móvel para Android e iOS. Você também pode acessar o Meet via navegadores Chrome, Mozilla, Microsoft ou Safari.

O Google oferece acesso gratuito ao Meet para escolas e empresas até 30 de setembro. No entanto, ele vem com todos os planos do G Suite, que começam em US $ 6 por usuário por mês para a camada básica (inclui aplicativos do G Suite e 30 GB de armazenamento em nuvem).

Aqui está sua árvore de decisão: você é um consumidor comum e todos os dias procura manter contato com amigos e familiares? Em seguida, use o Zoom ou o Google Meet. Você é um usuário do G Suite? Definitivamente, use o Google Meet. Você é um usuário do Microsoft 365? Vá com o Microsoft Teams. Você é uma empresa ou escola? Você provavelmente está usando o G Suite ou o 365; portanto, use qualquer aplicativo de videoconferência incluído no seu plano.

Honestamente, o Zoom e o Google Meet são as maneiras mais rápidas e diretas de iniciar videochamadas usando links de calendário, URLs de reuniões e números de discagem telefônica. Você nem precisa criar uma conta com o Zoom, embora o Meet exija pelo menos uma conta gratuita do Google. As equipes da Microsoft, por outro lado, realmente brilham quando uma equipe precisa fazer uma videochamada a partir de um thread de mensagens de bate-papo.

Se você realmente deseja que recomendamos um serviço, experimente o Zoom. É o que todos estão usando no momento, e a empresa vem dobrando seus esforços de segurança, lançando uma grande atualização 5.0 que agrupa as principais configurações sob um novo ícone de segurança na barra de menus.